Como preparar o Camiño de Santiago: planificación e consellos

Como preparar o Camiño de Santiago: planificación e consellosImagen: Consumer
Ter a man importantes recomendacións e consellos para gozar o Camiño de Santiago, pode marcar a diferenza na túa experiencia como peregrino.
Chegar ao comezo da viaxe coa información axeitada en temas como a preparación, o equipamento ou a saúde, darache seguridade e a confianza necesaria para afrontar a aventura cos aspectos máis importantes baixo control.
Recompilamos un bo número de indicacións que debes ter en conta antes e durante a travesía. Toma nota e prepárache moi ben para a que será unha das vivencias máis especiais da túa vida!
Sete recomendacións e consellos imprescindibles para gozar o Camiño de Santiago
Na nosa listaxe de consellos e recomendacións abordaremos cuestións previas ao comezo do Camiño, e outras que che serán moi útiles cando xa esteas inmerso na peregrinación.
1 Elección da Ruta do Camiño perfecta
Cando do que se trata é de gozar, e non de sufrir, o primeiro a ter presente, é que o Camiño debe adaptarse ás túas capacidades e o teu estado físico. Elixir erroneamente unha ruta con etapas moi exixentes, de moito esforzo e sacrificio, pode arruinar a túa experiencia.
O Camiño de Santiago ten 12 rutas oficiais, cada unha coas súas características especiais propias:
- Entre opcións principais, por ser as máis transitadas, coñecidas ou populares pola súa beleza: o Camiño Francés, o Camiño Portugués, o Camiño do Norte, o Camiño Primitivo e o Camiño Inglés.
- O resto de alternativas: a Vía da Prata, o Camiño Sanabrés, o Camiño Vasco, o Camiño Baztanés, Camiño Catalán por San Juan de la Peña, o Camiño de San Salvador e o Epílogo a Fisterra e Muxía.
Á hora de elixir, ademais do nivel de dificultade e a túa experiencia previa facendo sendeirismo, debes ter en conta o tempo do que dispós e a cantidade de km que desexas camiñar ao día.
Si son poucos días, deberás seleccionar rutas con tramos máis curtos, como o Camiño Portugués ou o Camiño Inglés. Si non danche medo os desafíos, o Camiño do Norte e o Camiño Francés estarán á altura das túas expectativas.
2 A importancia da estación do ano
Outro punto importante que influirá nas sensacións durante o Camiño é a época do ano elixida para emprendelo.
- A primavera e o outono son as estacións con temperaturas máis tépedas e unha afluencia de peregrinos ideal.
- O verán é un período de moita calor, con temperaturas moi elevadas, sobre todo en etapas que discorren polo interior. Tamén é a tempada máis masificada, que recibe o maior número de peregrinos.
- O inverno, co tempo máis inestable, o frío, as choivas e a posibilidade de neve nas zonas de montaña do norte, pode facer moi complicado a viaxe. Requirirá dunha mellor preparación e planificación, aínda que ten unha parte boa: ao haber moitos menos peregrinos, o Camiño pódese gozar con máis calma.
3 Adestrar antes do Camiño
Antes de comezar a aventura tes que asegurar que o fas no mellor estado físico.
Si non estás habituado a facer sendeirismo, é imprescindible que prepares o teu corpo para que sexa capaz de aguantar cada etapa sen problemas e evitar lesións.
É recomendable empezar o adestramento algunhas semanas ou meses antes, e facelo de maneira gradual. Con camiñadas máis curtas ao principio, e aumentando o km de maneira progresiva. Combinando tramos chan con outros que teñan pendentes, para ir afacendo o teu corpo ao esforzo físico.
Un bo punto de partida para principiantes é comezar con camiñadas de 15 a 20 km. De 20 a 25 km para persoas que están algo afeitas andar, e de 25 km en diante para as máis experimentadas.
Como parte do adestramento, inclúe tamén a mochila coa carga aproximada do que portarás durante o Camiño. Isto permitirache irche adaptando ao peso real.
4 Coidar a saúde durante a travesía
Unha vez iniciado a viaxe, é moi importante que escoites ao teu corpo, e marques o teu propio ritmo, evitando que sexan outros os que o fagan.
Realiza exercicios de quecemento antes de empezar a xornada e estira moi ben sempre ao terminar. Relaxarás a tensión muscular e protexerasche de posibles lesións.
Fai pausas de maneira regular para repor forzas e descansar.
A alimentación durante o Camiño debe ser sa e equilibrada. Ademais das 5 comidas diarias recomendadas, comer snacks lixeiros como froitos secos, barritas enerxéticas, froitas (e froitas deshidratadas), chocolate ou cereais, axudarache a recuperar a enerxía e manter alto o teu nivel de rendemento.
Lembra hidratarte cada pouco tempo con auga preferentemente ou bebidas isotónicas, sobre todo si fai calor, e revisar os teus pés si notas molestias, para tratar bochas ou rozaduras.
Si no teu Camiño hai etapas duras ou longas, na túa planificación xeral debes destinar algún día para descansar. Ademais de contribuír a que os teus músculos se recuperen, podes aproveitar para facer turismo polos pobos ao teu paso e gozar da gastronomía local en profundidade.
5 Equipamento e elementos imprescindibles na mochila
Organizar moi ben aquilo que non pode faltar na mochila e controlar o seu peso é esencial para continuar todo o Camiño de maneira segura e pracenteira.
En primeiro lugar hai que elixir o tipo de mochila máis idónea. Por comodidade son mellores as anatómicas, con correas axustables e acolchadas.
Tamén hai que prestar atención á roupa e ao calzado que levaremos os días de aventura, porque influirán no rendemento que teñamos:
- Aínda que a vestimenta se axuste á época do ano na que realices o Camiño, debes estar preparado para posibles variacións das condicións atmosféricas. Vestirse por capas transpirables é unha boa práctica porque podes adaptar a túa roupa en función dos graos que faga, quitando ou pondo pezas.Unhas botas ou unhas zapatillas que non sexan axeitadas poden causar molestias e feridas.
- Para reducir as posibilidades de lesións, é aconsellable non estrear calzado o primeiro día de camiñada. O ideal é usalo previamente durante o período de preparación e adestramento, para que os pés estean xa afeitos ao seu horma, axuste, peso e volume.
- En función do tipo de ruta elixida e da época de ano, deberás elixir entre usar unha bota ou unha zapatilla lixeira de trekking. Mentres a primeira é adecuada para tramos irregulares ou camiños con barro e pedras, ofrecendo un soporte maior e protección para os nocellos, a segunda é perfecta para etapas que transcorran por zonas asfaltadas ou menos abruptas.
- Os calcetíns tamén son importantes, e recoméndase elixir aqueles que están indicados para facer sendeirismo e levar un par de recambio. Polo xeral están elaborados con la e fibras sintéticas, para manter os pés protexidos contra bochas e rozaduras, sen que se quenten demasiado.
Por último, sempre se debe portar na mochila un chubasquero ou outra peza impermeable, crema de protección solar, lentes de sol e unha gorra. Ademais dun pequeno botiquín con analxésicos, medicamentos esenciais, vendas, tiritas e outros elementos básicos para tratar pequenos problemas ou molestias que poidan presentarse.
6 Orientación correcta e información actualizada durante a peregrinación
Saber orientarse correctamente durante o Camiño de Santiago evitará que perdas un tempo precioso e que chegues á meta sen ningún contratempo.
Para guiar ao peregrino na dirección axeitada, existen sinalizacións concretas. As icónicas frechas amarelas, situadas en lugares estratéxicos, as mouteiras e os carteis informativos, que informan sobre as distancias e as etapas. É preciso estar atento a todas estes sinais para non tomar desvíos non desexados.
Tamén hai unha serie de recursos que poden ser de gran axuda cando xurdan dúbidas á hora de continuar por un tramo:
- Contar cun mapa ou unha guía impresa do Camiño.
- Aplicacións GPS que che permitan situarche en tempo real.
- Conectarse a plataformas dixitais, redes sociais e foros onde se poidan ver reseñas doutros peregrinos sobre o estado das rutas, información sobre aloxamentos e o tempo ao momento.
- Dispor de ferramentas, como o noso Planificador do Camiño de Santiago, que che permitan organizar, gardar e consultar información actualizada.
Sen esquecernos de que os aldeáns poden ser uns valiosos colaboradores para indicar o camiño correcto e ofrecer boas recomendacións sobre o lugar e a contorna polo que se estea pasando nese instante.
7 Convivencia e seguridade no Camiño
O Camiño é unha viaxe onde a convivencia e a colaboración entre peregrinos xoga un papel fundamental.
Compartir a travesía con outras persoas, conversar nas paradas para descansar ou en albérguelos, intercambiando sensacións, consellos e información de interese, xera comunidade, forxa amizades e enriquece a experiencia.
Si estás desorientado ou perdido, ou no caso de sufrir un accidente ou lesión, recorrer a outros peregrinos ou a xente local será de gran axuda para coñecer onde están localizados os centros de saúde ou en que lugares se ofrece asistencia sanitaria.
Outro dos aspectos importantes é o relativo á seguridade durante o Camiño. Para gozar plenamente toda a aventura hai que facelo con precaución. Sobre todo si emprendes a viaxe en soidade e non en grupo.
O amencer ou o anoitecer son momentos do día nos que hai menos peregrinos en ruta e é preciso manterse alerta e ser prudente ao cruzarse e interactuar con outras persoas. Tamén é recomendable vestir roupa e mochilas que sexan visibles con menos luz, non portar obxectos de valor á vista e, xa en albérguelos, asegurar ben a mochila.
Seguir estes sinxelos consellos básicos permitirache completar o Camiño con tranquilidade.
Si planeas facer a peregrinación algún día, lembra que necesitarás organizarche, coñecer e planificar moi ben os distintos aspectos que influirán de maneira directa na túa aventura.
Esta listaxe de recomendacións e consellos para gozar o Camiño de Santiago vaicho a pór moito máis fácil. Gárdao para consultalo sempre que o necesites!