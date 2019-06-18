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Como saír de Santiago
A oficina de turismo de Santiago de Compostela atópase na Rúa do Vilar, 63. Na mesma rúa e a escasa distancia da Oficina do Peregrino, onde se obtén a compostela. O teléfono é o (+34) 981 555 129. O correo electrónico da oficina de turismo é [email protected]
Moverse desde Santiago de Compostela cara a calquera destino nacional ou internacional é moi sinxelo grazas á variedade de opcións de transporte dispoñibles.
🚍 🚄 ✈️ Autobús, tren ou avión
Podes saír en autobús desde a Estación Central, situada en Rúa Clara Campoamor, s/n (Tel. 981 54 24 16, www.tussa.org), ou viaxar en tren desde a Estación Santiago de Compostela en Rúa Hórreo, 75 A (Tel. 902 240 202, www.renfe.es), que ofrece múltiples servizos e conexións.
Si prefires viaxar en avión , o Aeroporto Rosalía de Castro (antes coñecido como Labacolla) conecta Santiago cunha ampla variedade de destinos nacionais e internacionais a través de compañías como Iberia, Vueling, Ryanair ou Lufthansa, entre outras (Aeroporto Santiago-Rosalía de Castro | Aena). A liña 6A de autobuses urbanos conecta o aeroporto coa estación intermodal. O seu frencuencia é cada 20 ó 30 minutos das 7:00 ás 23:00.
Para facilitar aínda máis a planificación da túa saída desde Santiago, tamén podes utilizar ferramentas online como Omio, que che permite comparar e reservar facilmente billetes de tren, autobús ou avión, accedendo nun só lugar a horarios, prezos, duración do traxecto e compañías operadoras. Unha opción práctica e sinxela para organizar a túa viaxe sen complicacións.
🚘 En coche de aluguer
Pódese volver en coche de aluguer e aproveitar os descontos que ofertan diferentes plataformas como Kaiak, Centauro e Sitx.
🚲 Para enviar a bicicleta de volta a casa
Os peregrinos que chegan a Santiago de Compostela en bicicleta poden facturar a bicicleta e enviala de volta a casa coas seguintes empresas:
Correos
Pódese enviar a bicicleta de volta a casa a través de Correos , só hai que buscar a oficina postal máis próxima e desde alí enviarémola de volta.
En Santiago de Compostela hai unha oficina a 2 minutos da Catedral, na Rúa do Franco, 4, e un punto de atención ao peregrino na mesma Oficina do Peregrino da rúa Carretas onde terás que ir recoller a túa Compostela. Se se finaliza o camiño en Fisterra pódese enviar a bici de volta desde a Oficina que está na Rúa Coruña.
Envíos internacionais:
Desde as oficinas de Santiago de Compostela tamén podes enviar a bicicleta a outros países de Europa. Permítese o envío aos seguintes países: Austria, Azores, Francia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polonia, Portugal, República Checa, Romanía e Suíza.
En envíos internacionais é importante comprobar que:
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- Non se inclúe no envío de ningún artigo con aire comprimido, xa que estes elementos teñen prohibida a súa circulación porque supoñen un perigo para a seguridade do transporte internacional.
- E no caso de bicicletas eléctricas, nos envíos internacionais, non é posible introducir as baterías (consideradas material perigoso) na caixa do Paq Bicicleta nin ningún outro equipaxe.
Bicigrino
Outra opción é transportar a bicicleta a través de Bicigrino. Tamén se transportan bicicletas desde Baleares, Canarias, Portugal e destinos internacionais. Ofertan un bono de transporte a través da tenda virtual.