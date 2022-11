A nova guía do Camiño de Santiago de Eroski Consumer proporciónache algunhas pistas para que elixas o camiño que mellor se adapte aos teus obxectivos

Parabéns, xa tomaches a decisión máis importante: facer o camiño de Santiago! A partir de agora serán numerosas as cuestións que resolver: que ruta elixir, onde durmir, que visitar… Por iso, queremos axudarte. A nova Guía do Camiño de Santiago de EROSKI CONSUMER conta con máis información e novos detalles actualizados para que elixas o camiño que mellor se adapte a ti. Preguntas e dúbidas como que camiño percorrer de acordo coas túas necesidades físicas, cal é a mellor ruta segundo o tempo do que dispós ou, por exemplo, que percorrido é o máis interesante para as túas inquedanzas como visitante ávido de arquitectura e historia están máis que resoltas.

Ultreia e bo camiño!