Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio

Camiños e etapas a Santiago de Compostela

A nova guía do Camiño de Santiago de Eroski Consumer proporciónache algunhas pistas para que elixas o camiño que mellor se adapte aos teus obxectivos

Parabéns, xa tomaches a decisión máis importante: facer o camiño de Santiago! A partir de agora serán numerosas as cuestións que resolver: que ruta elixir, onde durmir, que visitar… Por iso, queremos axudarte. A nova Guía do Camiño de Santiago de EROSKI CONSUMER conta con máis información e novos detalles actualizados para que elixas o camiño que mellor se adapte a ti. Preguntas e dúbidas como que camiño percorrer de acordo coas túas necesidades físicas, cal é a mellor ruta segundo o tempo do que dispós ou, por exemplo, que percorrido é o máis interesante para as túas inquedanzas como visitante ávido de arquitectura e historia están máis que resoltas.

Ultreia e bo camiño!

Cami&ntilde;o de Santiago

Camiño Francés

Camiño Primitivo

Camiño do Norte

Vía da prata

Camiño Sanabrés

Camiño Vasco

Camiño Portugués

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Baztanés

Camiño Inglés

Camiño de San Salvador

Epílogo a Fisterra e Muxía

Número de camiños e de etapas

O Camiño de Santiago foi, e segue sendo, a ruta máis antiga de peregrinaxe, a máis concorrida e tamén máis celebrada do vello continente. Está composto por 12 camiños recoñecidos oficialmente, aínda que hai máis. Pola súa vez, estes 12 camiños reúnen un total de 172 etapas e todas elas agardan a que os peregrinos as percorran ata chegar a Santiago de Compostela. En total, máis de 1.500 km ateigados de frechas amarelas, paisaxes e lendas.

Con todo, todos os camiños non son iguais, cada un ten unha dificultade diferente e caracterízase por unha orografía e un firme distinto; nalgúns camíñase por sendas ou pistas, hainos que discorren por estrada e outros moitos combinan ascensos pronunciados, as famosas “rutas rompe pernas”, e descensos que requiren unha previa preparación para evitar tendinites e problemas musculares que poden dificultar a súa continuación.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7

O eixo máis importante e popular das peregrinacións xacobeas

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4

Punto de partida para descubrir a senda do primeiro camiño coñecido

Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7

Vía antiga e prefirida polos reis europeos da Idade Media

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6

O camiño máis importante que parte desde o sur da península

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7

Calzada que comunica o centro da península co norte de España

Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4

Eixo xacobeo fundamental e porta de entrada ao centro da península

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8

O Camiño Portugués máis importante e segundo camiño con máis afluencia

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0

Camiño que parte de Montserrat e únese a outros ao seu paso por Aragón

Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4

Itinerario que conflúe co Camiño Francés ás portas de Pamplona

Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2

Ferrol e A Coruña, dúas alternativas para o comezo desta ruta

Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8

Ruta desde o Parador Nacional San Marcos de León e a Catedral de Oviedo

Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1

Prolongación dos diferentes camiños desde Santiago hata Fisterra e Muxia