O Camiño Vasco do Interior, coñecido tamén polos apelativos de Bayona, do túnel de San Adrián ou simplemente do Interior, foi, ademais dun eixo xacobeofundamental, a porta de entrada ao centro da Península desde Irún na época romana. Parte desde Irún, do mesmo xeito que o da costa, e únese co Francésen Santo Domingo da Calzada (A Rioxa).