A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago en Urdax-Baztán comezou no ano 2000 a recuperar este itinerario xacobeo que conflúe co Camiño Francés ás portas de Pamplona.

Un itinerario ben documentado

O Camiño de Peregrinación Xacobea: Bayona-Urdax-Velate-Pamplona, publicado en 1964 polo Pai Germán de Pamplona, foi o compás que guiou á Asociación nos labores de recuperación e posta en valor deste itinerario xacobeo, traballando desde a súa fundación en sintonía coa Asociación francesa dos Pireneos Atlánticos. As referencias ao Camiño de Santiago Baztanés son patentes. O Pai Germán afirmou no seu traballo de investigación, apoiado por documentos da época, que ?a ruta Bayona-Velate-Pamplona foi moito máis transitada do que algúns opinan por viandantes, peregrinos, mercadores, reis e exércitos ao longo da Idade Media?. Non en balde utilizaban a vía principal que comunicaba Bayona con Pamplona. Outra autora como María Teresa López de Guereño cita que ?a localización do mosteiro premonstratense de San Salvador de Urdax non resulta casual pois foi a súa finalidade hospitalaria e de atención aos peregrinos a que o orixinou?. Tamén o historiador José María Jimeno Jurío, nos Camiños de Santiago a través de Navarra, apunta que o val de Baztán e a Ultzama tamén foron itinerarios de peregrinación cara a Santiago e Finisterre.

Gran traballo de rehabilitación e sinalización

O Camiño Baztanés percorre durante 32 quilómetros o departamento dos Pireneos Atlánticos, na rexión francesa de Aquitania, visitando as localidades de Ustaritz, Espelette (un quilómetro fóra da ruta pero con albergue de peregrinos), Souraïde e Ainhoa. Posteriormente accede a España polo barrio de Dantxarinea e atravesa Navarra ao longo de 77 quilómetros, percorrendo os municipios de Urdazubi/Urdax, o Val de Baztán e parte da Ultzama, Lantz e os Vales de Odieta, Olaibar e Ezkabarte. No país galo a Asociación dos Pireneos Atlánticos de Amigos recorre a unha sinalización máis discreta aínda que suficiente. O hándicap é que hai que prestar máis atención ao Camiño para non perderse. Xa en Navarra, a Asociación en Urdax-Baztán, ademais de sinalizar coas típicas frechas amarelas, contou durante estes anos coa colaboración desinteresada dos artesáns Genaro Fagoaga e Cesáreo Soulé, que tallaron en pedra diferentes motivos xacobeos co fin de sinalizar e adornar a ruta. Tamén se presenciou un gran acerto á hora de trazar o itinerario, que evita o tránsito por estradas e lembra a outro camiño xacobeo como pode ser o Primitivo.

A estas tarefas súmanse as máis laboriosas de rozado e mantemento do Camiño, recuperación de calzadas antigas, restauración de pontes e ermidas e demais patrimonio anexo á ruta.

Albergues

A rede de albergues deste camiño é a día de hoxe suficiente para poder facelo de albergue a albergue, tendo un en cada final de etapa. Aínda que en tempada alta pode ser algo escasa, aos poucos vanse abrindo máis albergues privados ao ritmo que o fai a afluencia de peregrinos a este espectacular camiño. Só no tramo Frances hai sete “albergues”, máis toda a oferta que hai nun pobo tan turístico como pode ser Bayonne e outro sete albergues máis en todo o tramo Navarro.

Como diciamos anteriormente suficiente oferta para “chamar” ao peregrino a transitar este camiño, pero ollo no verán que pode resultar escasa segundo que día, por tanto, recoméndase chamar con antelación para non levar sorpresas.