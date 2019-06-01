Camins i etapes a Santiago de Compostel·la
La nova guia del Camí de Sant Jaume d’Eroski Consumer et proporciona algunes pistes perquè triïs el camí que millor s’adapti als teus objectius
Enhorabona, ja has pres la decisió més important: fer el Camí de Sant Jaume! A partir d’ara tindràs nombroses qüestions per resoldre: quina ruta triar, on dormir, què visitar… Per això, volem ajudar-te. La nova Guia del Camí de Sant Jaume d’EROSKI CONSUMER compta amb més informació i nous detalls actualitzats perquè triïs el camí que millor s’adapti a tu. Preguntes i dubtes, com per exemple quin camí recórrer d’acord amb les teves necessitats físiques, quina és la millor ruta segons de quant de temps disposes o quin recorregut és el més interessant per a les teves inquietuds com a visitant àvid d’arquitectura i història, estan més que resoltes.
Ultreia i bon camí!
Camí Francès
Camí Primitiu
Camí del Nord
Via de la plata
Camí Sanabrés
Camí Basc
Camí Portuguès
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Camí Baztanés
Camí Anglès
Camí de San Salvador
Epíleg a Fisterra i Muxía
Nombre de camins i d’etapes
El Camí de Sant Jaume ha estat, i continua sent, la ruta més antiga de pelegrinatge, la més concorreguda i també més celebrada del vell continent. Es compon de 12 camins reconeguts oficialment, tot i que n’hi ha més. Al seu torn, aquests 12 camins comprenen un total de 172 etapes i totes esperen que els pelegrins les recorrin fins arribar a Santiago de Compostel·la. En total, més de 1500 km plens de fletxes grogues, paisatges i llegendes.
Ara bé, no tots els camins són iguals. Cada un comporta una dificultat diferent i es caracteritza per una orografia i un tipus de terreny diferent. En alguns casos es camina per camins o pistes, n’hi ha que van per carretera i molts altres combinen ascensos pronunciats, les famoses “rutes trenca cames”, i baixades que requereixen una preparació prèvia per evitar tendinitis i problemes musculars que poden dificultar continuar el Camí.
Camí Francès
L'eix més important i popular de les peregrinacions xacobeas
Camí Primitiu
Punt de partida per a descobrir la senda del primer camí conegut
Camí del Nord
Via antiga i prefirida pels reis europeus de l'Edat mitjana
Via de la plata
El camí més important que parteix des del sud de la península
Camí Sanabrés
Calçada que comunica el centre de la península amb el nord d'Espanya
Camí Basc
Eix xacobeo fonamental i porta d'entrada al centre de la península
Camí Portuguès
El Camí Portuguès més important i segon camí amb més afluència
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Camí que parteix de Montserrat i s'uneix a uns altres al seu pas per Aragó
Camí Baztanés
Itinerari que conflueix amb el Camí Francès a les portes de Pamplona
Camí Anglès
Ferrol i la Corunya, dues alternatives per al començament d'aquesta ruta
Camí de San Salvador
Ruta des del Parador Nacional Sant Marcos de Lleó i la Catedral d'Oviedo
Epíleg a Fisterra i Muxía
Prolongació dels diferents camins des de Santiago hata Fisterra i Muxia