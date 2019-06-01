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Camins i etapes a Santiago de Compostel·la

La nova guia del Camí de Sant Jaume d’Eroski Consumer et proporciona algunes pistes perquè triïs el camí que millor s’adapti als teus objectius

Enhorabona, ja has pres la decisió més important: fer el Camí de Sant Jaume! A partir d’ara tindràs nombroses qüestions per resoldre: quina ruta triar, on dormir, què visitar… Per això, volem ajudar-te. La nova Guia del Camí de Sant Jaume d’EROSKI CONSUMER compta amb més informació i nous detalls actualitzats perquè triïs el camí que millor s’adapti a tu. Preguntes i dubtes, com per exemple quin camí recórrer d’acord amb les teves necessitats físiques, quina és la millor ruta segons de quant de temps disposes o quin recorregut és el més interessant per a les teves inquietuds com a visitant àvid d’arquitectura i història, estan més que resoltes.

Ultreia i bon camí!

El Camí de Sant Jaume

Camí Francès

Camí Primitiu

Camí del Nord

Via de la plata

Camí Sanabrés

Camí Basc

Camí Portuguès

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Baztanés

Camí Anglès

Camí de San Salvador

Epíleg a Fisterra i Muxía

Nombre de camins i d’etapes

El Camí de Sant Jaume ha estat, i continua sent, la ruta més antiga de pelegrinatge, la més concorreguda i també més celebrada del vell continent. Es compon de 12 camins reconeguts oficialment, tot i que n’hi ha més. Al seu torn, aquests 12 camins comprenen un total de 172 etapes i totes esperen que els pelegrins les recorrin fins arribar a Santiago de Compostel·la. En total, més de 1500 km plens de fletxes grogues, paisatges i llegendes.

Ara bé, no tots els camins són iguals. Cada un comporta una dificultat diferent i es caracteritza per una orografia i un tipus de terreny diferent. En alguns casos es camina per camins o pistes, n’hi ha que van per carretera i molts altres combinen ascensos pronunciats, les famoses “rutes trenca cames”, i baixades que requereixen una preparació prèvia per evitar tendinitis i problemes musculars que poden dificultar continuar el Camí.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7

L'eix més important i popular de les peregrinacions xacobeas

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4

Punt de partida per a descobrir la senda del primer camí conegut

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7

Via antiga i prefirida pels reis europeus de l'Edat mitjana

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6

El camí més important que parteix des del sud de la península

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7

Calçada que comunica el centre de la península amb el nord d'Espanya

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4

Eix xacobeo fonamental i porta d'entrada al centre de la península

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8

El Camí Portuguès més important i segon camí amb més afluència

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0

Camí que parteix de Montserrat i s'uneix a uns altres al seu pas per Aragó

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4

Itinerari que conflueix amb el Camí Francès a les portes de Pamplona

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2

Ferrol i la Corunya, dues alternatives per al començament d'aquesta ruta

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8

Ruta des del Parador Nacional Sant Marcos de Lleó i la Catedral d'Oviedo

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1

Prolongació dels diferents camins des de Santiago hata Fisterra i Muxia