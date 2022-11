La nova guia del Camí de Sant Jaume d’Eroski Consumer et proporciona algunes pistes perquè triïs el camí que millor s’adapti als teus objectius

Enhorabona, ja has pres la decisió més important: fer el Camí de Sant Jaume! A partir d’ara tindràs nombroses qüestions per resoldre: quina ruta triar, on dormir, què visitar… Per això, volem ajudar-te. La nova Guia del Camí de Sant Jaume d’EROSKI CONSUMER compta amb més informació i nous detalls actualitzats perquè triïs el camí que millor s’adapti a tu. Preguntes i dubtes, com per exemple quin camí recórrer d’acord amb les teves necessitats físiques, quina és la millor ruta segons de quant de temps disposes o quin recorregut és el més interessant per a les teves inquietuds com a visitant àvid d’arquitectura i història, estan més que resoltes.

Ultreia i bon camí!