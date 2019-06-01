El Camí de Sant Jaume
Camí Francès
Camí Primitiu
Camí del Nord
Via de la plata
Camí Sanabrés
Camí Basc
Camí Portuguès
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Camí Baztanés
Camí Anglès
Camí de San Salvador
Epíleg a Fisterra i Muxía
Tota la informació sobre el camí de Sant Jaume
A través d'aquesta Guia pràctica del Camí de Santiago d'EROSKI Consumer, t'acostem la informació d'interès sobre els camins oficials i les seves etapes: monuments que visitar, albergs on descansar i mapes detallats per a conèixer la distància, l'altitud i les dificultats que superar fins a arribar al teu destí.
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Camí Francès
L'eix més important i popular de les peregrinacions xacobeas
Camí Primitiu
Punt de partida per a descobrir la senda del primer camí conegut
Camí del Nord
Via antiga i prefirida pels reis europeus de l'Edat mitjana
Via de la plata
El camí més important que parteix des del sud de la península
Camí Sanabrés
Calçada que comunica el centre de la península amb el nord d'Espanya
Camí Basc
Eix xacobeo fonamental i porta d'entrada al centre de la península
Camí Portuguès
El Camí Portuguès més important i segon camí amb més afluència
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Camí que parteix de Montserrat i s'uneix a uns altres al seu pas per Aragó
Camí Baztanés
Itinerari que conflueix amb el Camí Francès a les portes de Pamplona
Camí Anglès
Ferrol i la Corunya, dues alternatives per al començament d'aquesta ruta
Camí de San Salvador
Ruta des del Parador Nacional Sant Marcos de Lleó i la Catedral d'Oviedo
Epíleg a Fisterra i Muxía
Prolongació dels diferents camins des de Santiago hata Fisterra i Muxia