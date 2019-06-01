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El Camí de Sant Jaume

El Camí de Sant Jaume

Camí Francès

Camí Primitiu

Camí del Nord

Via de la plata

Camí Sanabrés

Camí Basc

Camí Portuguès

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Baztanés

Camí Anglès

Camí de San Salvador

Epíleg a Fisterra i Muxía

Tota la informació sobre el camí de Sant Jaume

A través d'aquesta Guia pràctica del Camí de Santiago d'EROSKI Consumer, t'acostem la informació d'interès sobre els camins oficials i les seves etapes: monuments que visitar, albergs on descansar i mapes detallats per a conèixer la distància, l'altitud i les dificultats que superar fins a arribar al teu destí.

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Tota la informació sobre el camí de Sant Jaume

Tota la informació sobre el camí de Sant Jaume

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Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7

L'eix més important i popular de les peregrinacions xacobeas

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4

Punt de partida per a descobrir la senda del primer camí conegut

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7

Via antiga i prefirida pels reis europeus de l'Edat mitjana

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6

El camí més important que parteix des del sud de la península

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7

Calçada que comunica el centre de la península amb el nord d'Espanya

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4

Eix xacobeo fonamental i porta d'entrada al centre de la península

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8

El Camí Portuguès més important i segon camí amb més afluència

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0

Camí que parteix de Montserrat i s'uneix a uns altres al seu pas per Aragó

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4

Itinerari que conflueix amb el Camí Francès a les portes de Pamplona

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2

Ferrol i la Corunya, dues alternatives per al començament d'aquesta ruta

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8

Ruta des del Parador Nacional Sant Marcos de Lleó i la Catedral d'Oviedo

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1

Prolongació dels diferents camins des de Santiago hata Fisterra i Muxia

Consells per al caminant

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Actualitat sobre el Camí de Sant Jaume

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