Aquesta via és tan antiga com el Camí Francès; els reis europeus de l'Edat Mitjana s'inclinaven per aquesta per arribar a Santiago.

Conforme va avançar la Reconquesta i els terrenys del sud van recuperar la pau, el Camí del Nord va cedir a poc a poc protagonisme. Durant segles amb prou feines va ser utilitzada pels pelegrins, no obstant això, l'auge del caminar a Santiago li ha retornat el seu estatus com a ruta i comença a ser de nou molt popular. La distància que recorre és la segona més llarga, per darrere de la Via de la Plata. El paisatge i el terreny la converteixen en una opció molt especial, però per contra la xarxa d'allotjaments pelegrins és una mica més escassa, encara que hi ha albergs en tot el recorregut i està molt bé senyalitzat.