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Mapa: Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Irun Arzua
Etapak
 32
KM
 812,3
Profila: Iparraldeko bidea
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Bide hau Bide Frantsesa bezain zaharra da, Erdi Aroko europar erregeek haren alde egiten zuten Santiagora iristeko

Errekonkistak aurrera egin ahala eta hegoaldeko lurrek bakea berreskuratu ahala, Iparraldeko Bideak gero eta protagonismo handiagoa hartu zuen. Mendeetan zehar erromesek ia ez zuten erabili, baina Santiagora ibiltzearen gorakadak bere estatusa itzuli dio ibilbide gisa, eta berriro ere oso ezagun bihurtzen hasi da. Egiten duen distantzia bigarren luzeena da, Zilarraren Bidearen atzetik. Paisaiak eta lurrak oso aukera berezia ematen diote, baina ostatu erromesen sarea eskasagoa da, nahiz eta ibilbide osoan aterpetxeak dauden eta oso ondo seinaleztatuta dagoen.