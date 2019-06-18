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Fisterra eta Muxiaren epilogoa
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151,1
Lurretik gertu
Santiago erromesaldien helburu espirituala da, baina Costa da Mortek ere mistizismo handia du. Aurkikuntzen aurretik, askorentzat Munduko azken zati bizigarria izan zen. Gaur egun helburu figuratua da, denek, herri zelta eta erromatarrek bezala, iritsi nahi duten leku berezia, ilunabarraren ordua zain egoteko eta eguzkia ozeanoaren handitasunean ezkutatzen ikusteko. Mendeetan zehar kostalde hauetara iritsi ziren bidaiariek eta erromesek eman dizkiguten kontakizunak ez dira gutxi: Jorge Grisaphan hungariarra 1355ean, León de Rosmithal txekiarra XV. mendearen erdialdean, Erich Lassota alemaniarra 1584an, Domenico Laffi klarigo boloniarra XVII. mendean eta beste batzuk. Era berean, hainbat aztarna eta dokumentu historikok bide hori erabiltzen zuten antzinako erromes-ospitaleei buruzko datuak ematen dituzte; esate baterako, Dumbriako ospitale-herrixkakoak eta Cee, Corcubión eta Fisterrakoak. XII. mendearen erdialdeko Codex Calixtinuseko III. liburuan, Jerusalemdik Galiziara apostoluaren gorpua traslatzeari buruzkoa, Dugium hiria aipatzen da - gaur egungo Fisterroko Duioa -, non ikasleek Santiagoko gorputza lurperatzeko baimena eskatzen duten, arrakastarik gabe. Bidearen berritzean, XX. mendearen erdialdean, Luciano Huidobrok Santiagotik Finisterrera doan bidaia guztia deskribatzen du kontsultatutako obraren III. liburukian. Gaur egungoa, 2010ekoa, Manuel Vilar Álvarez muxiarraren Lurraren Amaierako Bidea izenburu interesgarria da, oinezko tesia eta ibilbide historikoa, Santiagotik Fisterrara eta Muxiara.
Ibilbidea:
Bederatzi udalerrik edo Kontzejuk bisitatu dute bidea, epilogoa edo luzapena, deitu nahi diogun bezala. Santiago bera ez ezik, Ames, Negreira, Mazaricos, Dumbria, Eee, Corcubión, Fisterra eta Muxian ere izaten dira jardunaldiak. Osoki zeharkatu eta triangelua marraztu, hau da, Fisterrara joan, gero Muxiara joan eta Ospitaleko herrixkara itzuliz, non Bideak bitan banatzen baitira, 151 kilometro dira. Fisterrara iristeak 89 kilometro egitea esan nahi du, eta egun bat gehiago luzatzeak Muxia aldera, 119 kilometrora igo da. 2010era arte, aterpetxeen sareak ez zuen loradenda askorik uzten etapak planteatzeko orduan. 2010. urtean erromesentzako ostatu asko ireki zirenez eta 2011. urtean berriak ireki zirenez, ia denak leku berean, banaketa ez hain zurruna egin daiteke. Gidak orientazioa izan behar du beti, eta norberak nahi bezala alda ditzake etapak, egun libreen eta aterpetxeen arabera.
Seinaleak:
Katedralaren inguruan izan ezik, han ere gezi-arrasto batzuk ikus baitaitezke, Epilogoa Fisterrara eta Muxiara seinalatuta dago, Galiziako gainerako ibilbide jakobeoak bezala: klasikoak diren mugarriekin, distantzia adierazten dutenak. Lehena San Lorenzoko Carballeiran dago, eta puntu horretatik bi xafla ditu, gainerako kilometroekin, bai Fisterrara bai Muxiara. Ohikoena ez den arren, bide honen berezitasuna da alderantziz ere egin daitekeela, Costa da Mortetik atera eta Santiagora begira. Ez da arraroa erromesekin katedralerako bidean gurutzatzea, horietako batzuk itzultzeko, joaneko ibilbidea amaitu ondoren. Itzulera geziz seinalatuta egon arren, markak ez dira perfektuak eta puntu batzuetan hutsune batzuk daude, baina salbatzekoak. Hala ere, Fisterra eta Muxia arteko etapan, mugarriek bi norabideetan seinalatzen dute, eta Muxiatik Fisterrara joan daiteke.
Aterpetxeak:
Fisterrarako eta Muxiarako bidean erromesentzako azpiegitura ez dugu ukatuko, urte askoan oso urria izan da. Lehen aterpetxea Fisterran inauguratu zen 1997an eta ondoren, 2001ean, Negreira eta Olveiroakoak ireki ziren. 2004an Corcubiongo txanda egokitu zitzaion, 2007an Muxiakoa inauguratu zen, urtebete geroago bi pribatu ireki ziren Fisterran eta 2009an Santa Mariña herrixkan dagoen aterpetxea ireki zuen, Mazaricasen. Babesleku pare bat ere bazegoen. Beraz, 2010eko Urte Santua iritsi zen, eta ibilbide horrek 8 aterpetxe besterik ez zituen. Urte horretan bertan, efermera-eklosio bat bezala, 8 aterpetxe ikusi zituzten, 14 urtetan fraguatu zen kopurua bikoiztuz. Gaur egun, 2022an, hain da handia erromesari eskaintzen zaion aterpetxe kopurua, ezen erromesa nahikoa berme ematen baitu etapak bere nahierara laburtzeko edo luzatzeko, eta, hala, ia inor ez da oherik gabe geratzen. Aterpetxeen sare horrek, gehi etapa-amaiera izan ohi diren herrietan mota guztietako ostatuek, berme batzuk ematen dizkio erromesari, eta uste dugu hori dela, halaber, Fisterraraino eta Muxiaraino epilogoa nabarmen handitzeko arrazoietako bat.
Bibliografia:
Sildavia argitaletxe konpostelarraren Domenico Laffi elizgizon boloniarraren Ponienterako bidaia. XVII. mendeko italiar honen erromesaldiaren kontakizuna: Boloniatik Santiagora eta Finisterrera, Italiara itzulera, Valladolid, Madril, Toledo, Aragoi eta Kataluniatik igaroz.
Erromes Jakobeak, Luciano Huidobro eta Sernaren hiru liburukitan eta 1950 eta 1951n lehen aldiz argitaratutako hainbat kolaboratzaileren lanak. 1999ko Urte Santua dela eta, Burgosko Diputazio Probintzialak eta Iberdrolak egindako argitalpena kontsultatu da. III. liburukian, Bigarren mailako bideak atalean, Lurraren bukaerarainoko bideari buruzko zenbait orrialde eskaintzen ditu.
Manuel Vilar Álvarezen El Camino al Fin de la Tierra. Jacobeos bideen merkataritza, industria eta nabigazioko ganbera ofizialen elkarteak argitaratu zuen 2010ean. Vilar Álvarezek tesi bat egin du landan bertan, antzinako erromesek erabili zuten trazadura berraurkitu eta Xuntako egungo ibilbidearekin konparatuz. Iturri historikoetan oinarritzen da, bertakoekiko elkarrizketen zati txikiak ematen ditu eta egungo erromesaldiaren zenbait alderdi aztertzen ditu.
Erromesendako Done Jakue Bidearen gida, Antón Pomborena eta Grupo Anayak argitaratua. 2010eko edizioaren Fisterrarako eta Muxiarako luzapena kontsultatu da.