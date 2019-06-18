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Baztango bidea
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Urdax-Baztango Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea 2000. urtean hasi zen Done Jakue Bidea eta Bide Frantsesa elkartzen dituen ibilbide hau berreskuratzen, Iruñeko ateetan.
Ondo dokumentatutako ibilbidea
Donejakue Bidea: Baiona-Urdax-Velate-Iruña, 1964an Iruñeko Aita Germanek argitaratua, izan da Elkartea gidatu duen iparrorratza, Pirinio Atlantikoen Elkarte Frantsesarekin batera, Donejakue Bideari balioa emateko eta berreskuratzeko lanetan. Baztango Donejakue Bideari buruzko aipamenak nabarmenak dira. Aita Germanek bere ikerketa-lanean, garaiko dokumentuek babestuta, esan zuen Baiona-Velate-Iruña ibilbidea Erdi Aroan zehar ibiltariek, erromesek, merkatariek, erregeek eta armadek uste dutena baino askoz ere iragankorragoa izan zela? Baiona eta Iruña lotzen zituen bide nagusia erabiltzen zuten. María Teresa López de Guereñok dioenez, Urdaxeko San Salvador de Urdazubiko aurre-stratense monasterioa ez da kasualitatea, ospitalerako eta erromesentzako arretarako izan baitzen hura? Halaber, José María Jimeno Jurío historialariak, Los Caminos de Santiagon, Nafarroan barna, dio Baztan eta Ultzama ere Santiago eta Finisterrerako erromesaldiak izan zirela.
Birgaitze- eta seinaleztatze-lan handia
Baztango bideak 32 kilometro egiten ditu Pirinio Atlantikoetako departamenduan, Frantziako Akitania eskualdean, Ustaritz, Espelette (ibilbidetik kanpo kilometro bat, baina erromesen aterpea), Souraïde eta Ainhoa bisitatuz. Gero, Dantxarinea auzotik sartzen da Espainiara, eta Nafarroa zeharkatzen du 77 kilometrotan, Urdazubin, Baztanen eta Ultzaman, Lantzen eta Odietako, Olaibarko eta Ezkabarteko bailaretan barrena. Galiziako herrialdean, Lagunen Pirinio Atlantikoen Elkarteak seinalizazio diskretuagoa baina nahikoa erabiltzen du. Handicapa da arreta handiagoa jarri behar zaiola bideari, ez galtzeko. Nafarroan, Urdax-Baztango elkarteak, ohiko gezi horiak seinalatzeaz gain, Genaro Fagoaga eta Cesáreo Soulé artisauen laguntza eskuzabala izan du urte hauetan, hainbat motibo jacobeo harriz zizelkatu baitituzte ibilbidea seinaleztatu eta apaintzeko. Horrez gain, oso ondo ikusi da ibilbidea trazatzeko orduan, errepideetan ibiltzea saihesten baitu, eta beste bide jacobeo bat gogorarazten baitu, Primitiboa, esaterako.
Lan horiez gain, sasiak garbitzeko eta bidea mantentzeko, galtzada zaharrak berreskuratzeko, zubiak eta ermitak lehengoratzeko eta ibilbideari erantsitako gainerako ondarea berreskuratzeko lan neketsuenak daude.
Aterpetxeak
Bide horretako aterpeen sarea nahikoa da gaur egun aterpetxe gisa erabiltzeko, etapa-amaiera bakoitzean bat izanik. Sasoi altuan nahiko urria izan daitekeen arren, pixkanaka aterpetxe pribatu gehiago irekitzen dira, bide ikusgarri horretara erromesek egiten duten erritmoan. Frances tartean bakarrik zazpi "aterpetxe" daude, gehi Bayonne bezalako herri turistiko batean dagoen eskaintza osoa eta Nafarroako tarte osoan beste zazpi aterpetxe.
Lehen esan dugun bezala, nahikoa da erromesari bide hori egiteko "deitzea", baina begi bat udan, zein egunetan izan daitekeen urria; beraz, aldez aurretik deitzea gomendatzen da, ezustekorik ez izateko.