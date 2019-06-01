Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera

Donejakue bidea bizikletaz

Donejakue bidea

Bide frantsesa

Bide Primitiboa

Iparraldeko bidea

Zilarraren bidea

Sanabresko bidea

Euskal bidea

Portugalgo bidea

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Baztango bidea

Bide ingelesa

San Salvador bidea

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 18
km 938,3

Xacobeako erromesaldien ardatz garrantzitsuena eta ezagunena

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 7
km 320,6

Ezagutzen den lehen bidearen bidea aurkitzeko abiapuntua

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 14
km 812,3

Antzinako bidea eta Erdi Aroko Europako erregeek nahiago dutena

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 14
km 702,4

Penintsularen hegoaldetik abiatzen den biderik garrantzitsuena

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 7
km 367,5

Penintsularen erdialdea Espainiako iparraldearekin lotzen duen galtzada

Euskal bidea

Euskal bidea

Etapak 6
km 202,5

Ardatz xakobeo nagusia eta penintsularen erdialdean sartzeko atea

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 2
km 117,9

Portugalgo biderik garrantzitsuena eta jende gehien biltzen duen bigarren bidea

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Camino Catalán, San Juan de la Peñatik

Etapak 6
km 324,8

Montserratetik abiatu eta Aragoiko bidean beste batzuekin elkartzen den bidea

Baztango bidea

Baztango bidea

Etapak 2
km 108,3

Bide Frantsesarekin bat egiten duen ibilbidea, Iruñeko ateetan

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 3
km 154,7

Ferrol eta A Coruña, bi alternatiba ibilbide honen hasierarako

San Salvador bidea

San Salvador bidea

Etapak 2
km 120,3

Ibilbidea Leongo San Marcos paradore nazionaletik eta Oviedoko katedraletik

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Fisterra eta Muxiaren epilogoa

Etapak 3
km 151,1

Bideak luzatzea Santiago Fisterra eta Muxiatik

Bidea bizikletaz egiteko aholkuak

Irten aurretik, ondo planteatu etapak

Bide frantsesaren kasuan, 760 kilometro dira (27 gehiago Porteko San Juan de Pied-en hasten bada); Aragoiko bidea 820 kilometroz doa. Ibilbide primitiboa nahiko laburra da, 315 kilometro inguru. Etapako kilometro gutxiago egitea da onena, baina, ahal bada, bideetan barrena. Oro har, etengabe gora eta behera egiten duen ibilbide teknikoa da. Zoritxarrez, zati batzuk errepidetik atera behar dira.

Ibilbidearen profila aztertzea komeni da

Etapa guztiak ez dira berdinak, eta, beraz, hanka guztiak ez zaizkizu berdin kargatuko (web honetan ibilbide guztien profilak dituzu). Guztira 800 kilometro dira, eta ikusi beharko duzu zenbat denbora duzun egun horiek antolatzeko.

Antolatu ondo ekipajea bizikletaz

Pisu orekatua eraman behar da, pedalei ahalik eta erosoen eragin diezaien. Horretarako, jarri atzeko aldean alportxak edo parrilla, jarri sorbaldako triangelua, jarlekuaren barraren azpian jarri eta erremintak gordetzeko, eta oso praktikoa da eskulekuan jartzeko poltsa bat, hor gorde baititzakezu dokumentazioa edo bideko ibilbideak.

Aterpetxeak

Gaua pasatzeko aukeratu den tokia ibilbidearen plangintzan eragina izan behar duen beste faktore bat da. 20:00ak arte, ibiltariek txirrindularien gainetik dute lehentasuna. Ordu horretatik aurrera, oinezkoek lehentasun bera dute aterpetxeetan. Izan ere, oinez doan bat gainezka dagoen aterpetxe batera iristen bada, hurrengora joan beharko luke, 10 edo 15 km-ra egon baitaiteke. Horrek 2 edo 3 ordu gehiago ekarriko lizkioke ibilaldiari, baina txirrindulari batentzat ordu erdiko penaldia izango litzateke.

Etapak

Oso ariketa pertsonala da ibilbidea bizikletaz egiteko etapak ezartzea. Aukera asko daude, eta egiteko aurreikusitako denboraren, forma fisikoaren, bizikletaren aukeraketaren eta abarren arabera dago. Ez da gauza bera asfalto gainean bizikletan ibiltzea edo mendiko bizikleta bideetan ibiltzea. Berme-autoa izatea ere ez da berdina, ez baita gauza bera bizikletan fardelez kargatuta joatea edo ez.

Gida honen etapa-banaketa estilo tradizionalean egiteko pentsatuta dago, hau da, mendiko bizikletan, ekipajearekin eta, ahal den guztietan, bideetan.

Batez beste 12 kilometro orduko

Oinezko erromes batek batez beste 5 kilometro egiten ditu orduko. Txirrindulari baten batezbesteko eskuragarria 11 eta 13 kilometro bitartekoa izan daiteke orduko. Egunean 5 ordu inguru 60 kilometro egiteko.

Neguan, zailtasun handiagoak

Erromesen %90ek maiatzetik irailera bitartean filmatzea aukeratzen du. Prezipitazio handiak direla eta, batez ere Galizian, neguko hilabeteetan Bidean sartzea ariketa gogorra da, are gehiago bizikletaz egiten bada, non erromesak asfaltoz ibili behar baitu tarte askotan.

Bidea bizikletaz egitearen abantailak

Hona hemen bidea bizikletaz egiteak dituen abantailetako batzuk:

  • Erraz egin dezakezu ihes Done Jakue Bidetik, hurbileko leku interesgarriak ezagutzeko.
  • Denbora gehiago izango duzu Bideko lekurik politenez gozatzeko, dena presarik gabe begiratzeko.
  • Ibilgailu bat izango duzu parez pare zauden hirietan mugitzeko, erosketak egiteko, lekuak bisitatzeko, etab.