Donejakue bidea bizikletaz
Bide frantsesa
Bide Primitiboa
Iparraldeko bidea
Zilarraren bidea
Sanabresko bidea
Euskal bidea
Portugalgo bidea
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Baztango bidea
Bide ingelesa
San Salvador bidea
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Bide frantsesa
Xacobeako erromesaldien ardatz garrantzitsuena eta ezagunena
Bide Primitiboa
Ezagutzen den lehen bidearen bidea aurkitzeko abiapuntua
Iparraldeko bidea
Antzinako bidea eta Erdi Aroko Europako erregeek nahiago dutena
Zilarraren bidea
Penintsularen hegoaldetik abiatzen den biderik garrantzitsuena
Sanabresko bidea
Penintsularen erdialdea Espainiako iparraldearekin lotzen duen galtzada
Euskal bidea
Ardatz xakobeo nagusia eta penintsularen erdialdean sartzeko atea
Portugalgo bidea
Portugalgo biderik garrantzitsuena eta jende gehien biltzen duen bigarren bidea
Camino Catalán, San Juan de la Peñatik
Montserratetik abiatu eta Aragoiko bidean beste batzuekin elkartzen den bidea
Baztango bidea
Bide Frantsesarekin bat egiten duen ibilbidea, Iruñeko ateetan
Bide ingelesa
Ferrol eta A Coruña, bi alternatiba ibilbide honen hasierarako
San Salvador bidea
Ibilbidea Leongo San Marcos paradore nazionaletik eta Oviedoko katedraletik
Fisterra eta Muxiaren epilogoa
Bideak luzatzea Santiago Fisterra eta Muxiatik
Bidea bizikletaz egiteko aholkuak
Irten aurretik, ondo planteatu etapak
Bide frantsesaren kasuan, 760 kilometro dira (27 gehiago Porteko San Juan de Pied-en hasten bada); Aragoiko bidea 820 kilometroz doa. Ibilbide primitiboa nahiko laburra da, 315 kilometro inguru. Etapako kilometro gutxiago egitea da onena, baina, ahal bada, bideetan barrena. Oro har, etengabe gora eta behera egiten duen ibilbide teknikoa da. Zoritxarrez, zati batzuk errepidetik atera behar dira.
Ibilbidearen profila aztertzea komeni da
Etapa guztiak ez dira berdinak, eta, beraz, hanka guztiak ez zaizkizu berdin kargatuko (web honetan ibilbide guztien profilak dituzu). Guztira 800 kilometro dira, eta ikusi beharko duzu zenbat denbora duzun egun horiek antolatzeko.
Antolatu ondo ekipajea bizikletaz
Pisu orekatua eraman behar da, pedalei ahalik eta erosoen eragin diezaien. Horretarako, jarri atzeko aldean alportxak edo parrilla, jarri sorbaldako triangelua, jarlekuaren barraren azpian jarri eta erremintak gordetzeko, eta oso praktikoa da eskulekuan jartzeko poltsa bat, hor gorde baititzakezu dokumentazioa edo bideko ibilbideak.
Aterpetxeak
Gaua pasatzeko aukeratu den tokia ibilbidearen plangintzan eragina izan behar duen beste faktore bat da. 20:00ak arte, ibiltariek txirrindularien gainetik dute lehentasuna. Ordu horretatik aurrera, oinezkoek lehentasun bera dute aterpetxeetan. Izan ere, oinez doan bat gainezka dagoen aterpetxe batera iristen bada, hurrengora joan beharko luke, 10 edo 15 km-ra egon baitaiteke. Horrek 2 edo 3 ordu gehiago ekarriko lizkioke ibilaldiari, baina txirrindulari batentzat ordu erdiko penaldia izango litzateke.
Etapak
Oso ariketa pertsonala da ibilbidea bizikletaz egiteko etapak ezartzea. Aukera asko daude, eta egiteko aurreikusitako denboraren, forma fisikoaren, bizikletaren aukeraketaren eta abarren arabera dago. Ez da gauza bera asfalto gainean bizikletan ibiltzea edo mendiko bizikleta bideetan ibiltzea. Berme-autoa izatea ere ez da berdina, ez baita gauza bera bizikletan fardelez kargatuta joatea edo ez.
Gida honen etapa-banaketa estilo tradizionalean egiteko pentsatuta dago, hau da, mendiko bizikletan, ekipajearekin eta, ahal den guztietan, bideetan.
Batez beste 12 kilometro orduko
Oinezko erromes batek batez beste 5 kilometro egiten ditu orduko. Txirrindulari baten batezbesteko eskuragarria 11 eta 13 kilometro bitartekoa izan daiteke orduko. Egunean 5 ordu inguru 60 kilometro egiteko.
Neguan, zailtasun handiagoak
Erromesen %90ek maiatzetik irailera bitartean filmatzea aukeratzen du. Prezipitazio handiak direla eta, batez ere Galizian, neguko hilabeteetan Bidean sartzea ariketa gogorra da, are gehiago bizikletaz egiten bada, non erromesak asfaltoz ibili behar baitu tarte askotan.
Bidea bizikletaz egitearen abantailak
Hona hemen bidea bizikletaz egiteak dituen abantailetako batzuk:
- Erraz egin dezakezu ihes Done Jakue Bidetik, hurbileko leku interesgarriak ezagutzeko.
- Denbora gehiago izango duzu Bideko lekurik politenez gozatzeko, dena presarik gabe begiratzeko.
- Ibilgailu bat izango duzu parez pare zauden hirietan mugitzeko, erosketak egiteko, lekuak bisitatzeko, etab.