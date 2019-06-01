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Planificar mi Camino
  1. Inicio

El Camino de Santiago en bici

El Camino de Santiago

Camino Francés

Camino Primitivo

Camino del Norte

Vía de la plata

Camino Sanabrés

Camino Vasco

Camino Portugués

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Baztanés

Camino Inglés

Camino de San Salvador

Epílogo a Fisterra y Muxía

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 16
km 939,7

El eje más importante y popular de las peregrinaciones xacobeas

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 6
km 321,4

Punto de partida para descubrir la senda del primer camino conocido

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 14
km 814,7

Vía antigua y prefirida por los reyes europeos de la Edad Media

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 13
km 704,6

El camino más importante que parte desde el sur de la península

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 7
km 367,7

Calzada que comunica el centro de la península con el norte de España

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 4
km 203,4

Eje xacobeo fundamental y puerta de entrada al centro de la península

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 2
km 118,8

El Camino Portugués más importante y segundo camino con más afluencia

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 6
km 325,0

Camino que parte de Montserrat y se une a otros a su paso por Aragón

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 2
km 109,4

Itinerario que confluye con el Camino Francés a las puertas de Pamplona

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 3
km 155,2

Ferrol y A Coruña, dos alternativas para el comienzo de esta ruta

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 2
km 121,8

Ruta desde el Parador Nacional San Marcos de León y la Catedral de Oviedo

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 3
km 151,1

Prolongación de los diferentes caminos desde Santiago hata Fisterra y Muxia

Consejos para hacer el camino en bici

Antes de salir plantea bien las etapas

En el caso del Camino Francés son 760 kilómetros (27 más si se empieza en San Juan de Pied de Port); el Camino Aragonés discurre durante 820 kilómetros. La ruta primitiva es relativamente corta, son aproximadamente 315 kilómetros. Lo ideal es hacer menos kilómetros por etapa, pero a ser posible por los caminos. En líneas generales es un recorrido técnico con continuas subidas y bajadas. Algunos tramos, por desgracia, hay que salvarlos por carretera.

Conviene estudiar el perfil de la ruta

Todas las etapas no son iguales y por tanto, en todos los tramos las piernas no se te cargarán igual (en esta Web tienes perfiles de todos los trayectos). Son en total 800 kilómetros, y tendrás que ver el tiempo del que dispones para organizar los días con los que cuentas.

Organiza bien el equipaje en la bicicleta

Hay que llevar el peso equilibrado para que el pedaleo sea lo más cómodo posible. Para ello hazte con alforjas o parrilla en la parte trasera, un triángulo hombrera para colocar bajo la barra del sillín y guardar las herramientas, y, algo muy práctico es una bolsa para colocar en el manillar, ya que puedes guardar ahí la documentación o las rutas del camino.

Los albergues

El lugar elegido para pernoctar es otro de los factores que deben influir en la planificación de la ruta. Hasta las 20.00h, los caminantes tienen preferecia sobre los ciclistas. A partir de esa hora, los ciclistas tienen la misma preferencia en los albergues que los que van a pie. Esto es así porque si uno que va a pie llega a un albergue que está abarrotado se tendría que ir hasta el siguiente, que puede estar a 10 ó 15 km de distancia. Esto le supondría 2 ó 3 horas más de caminata, pero para un ciclista sería a penas media hora de pedaleo.

Las etapas

Establecer las etapas de la ruta para recorrerla en bicicleta es un ejercicio muy personal. Hay multitud de opciones y depende del tiempo previsto para realizarla, la forma física, la elección de la bicicleta, etc. No es lo mismo rodar en bici de carreras sobre asfalto, que con una bici de montaña por caminos. Tampoco es igual contar con coche de apoyo o no, ya que no es lo mismo ir cargado con bultos en la bicicleta que sin ellos.

La división de etapas que se presenta esta Guía está pensada para hacerla al estilo tradicional, es decir, en bici de montaña, con equipaje, y por caminos siempre que se pueda.

Una media de 12 kilómetros a la hora

Un peregrino a pie hace una media de 5 kilómetros por hora. Una media asequible para un ciclista podría estar entre los 11 y 13 kilómetros a la hora. Unas 5 horas de esfuerzo diario para completar 60 kilómetros.

En invierno, mayores dificultades

El 90% de los peregrinos opta por rodar en los meses de mayo a septiembre. Las cuantiosas precipitaciones, sobre todo en Galicia, hacen que internarse en el Camino en los meses invernales se convierta en un duro ejercicio, más aún si se hace en bicicleta, donde el peregrino tiene que rodar en muchos tramos por asfalto.

Ventajas de hacer el Camino en bici

Algunas de las ventajas que puedes aprovechar por el hecho de hacer el Camino en bici son:

  • Podrás escapar fácilmente del Camino de Santiago para conocer lugares próximos interesantes.
  • Dispondrás de más tiempo para disfrutar de los lugares más bonitos del Camino, para mirar todo sin prisa.
  • Tendrás un vehículo para desplazarte por las ciudades en que pares, para hacer compras, visitar los lugares, etc.