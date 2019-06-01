Consejos para hacer el camino en bici

Antes de salir plantea bien las etapas

En el caso del Camino Francés son 760 kilómetros (27 más si se empieza en San Juan de Pied de Port); el Camino Aragonés discurre durante 820 kilómetros. La ruta primitiva es relativamente corta, son aproximadamente 315 kilómetros. Lo ideal es hacer menos kilómetros por etapa, pero a ser posible por los caminos. En líneas generales es un recorrido técnico con continuas subidas y bajadas. Algunos tramos, por desgracia, hay que salvarlos por carretera.

Conviene estudiar el perfil de la ruta

Todas las etapas no son iguales y por tanto, en todos los tramos las piernas no se te cargarán igual (en esta Web tienes perfiles de todos los trayectos). Son en total 800 kilómetros, y tendrás que ver el tiempo del que dispones para organizar los días con los que cuentas.

Organiza bien el equipaje en la bicicleta

Hay que llevar el peso equilibrado para que el pedaleo sea lo más cómodo posible. Para ello hazte con alforjas o parrilla en la parte trasera, un triángulo hombrera para colocar bajo la barra del sillín y guardar las herramientas, y, algo muy práctico es una bolsa para colocar en el manillar, ya que puedes guardar ahí la documentación o las rutas del camino.

Los albergues

El lugar elegido para pernoctar es otro de los factores que deben influir en la planificación de la ruta. Hasta las 20.00h, los caminantes tienen preferecia sobre los ciclistas. A partir de esa hora, los ciclistas tienen la misma preferencia en los albergues que los que van a pie. Esto es así porque si uno que va a pie llega a un albergue que está abarrotado se tendría que ir hasta el siguiente, que puede estar a 10 ó 15 km de distancia. Esto le supondría 2 ó 3 horas más de caminata, pero para un ciclista sería a penas media hora de pedaleo.

Las etapas

Establecer las etapas de la ruta para recorrerla en bicicleta es un ejercicio muy personal. Hay multitud de opciones y depende del tiempo previsto para realizarla, la forma física, la elección de la bicicleta, etc. No es lo mismo rodar en bici de carreras sobre asfalto, que con una bici de montaña por caminos. Tampoco es igual contar con coche de apoyo o no, ya que no es lo mismo ir cargado con bultos en la bicicleta que sin ellos.

La división de etapas que se presenta esta Guía está pensada para hacerla al estilo tradicional, es decir, en bici de montaña, con equipaje, y por caminos siempre que se pueda.

Una media de 12 kilómetros a la hora

Un peregrino a pie hace una media de 5 kilómetros por hora. Una media asequible para un ciclista podría estar entre los 11 y 13 kilómetros a la hora. Unas 5 horas de esfuerzo diario para completar 60 kilómetros.

En invierno, mayores dificultades

El 90% de los peregrinos opta por rodar en los meses de mayo a septiembre. Las cuantiosas precipitaciones, sobre todo en Galicia, hacen que internarse en el Camino en los meses invernales se convierta en un duro ejercicio, más aún si se hace en bicicleta, donde el peregrino tiene que rodar en muchos tramos por asfalto.

Ventajas de hacer el Camino en bici

Algunas de las ventajas que puedes aprovechar por el hecho de hacer el Camino en bici son: