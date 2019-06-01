El Camino de Santiago en bici
Camino Francés
Camino Primitivo
Camino del Norte
Vía de la plata
Camino Sanabrés
Camino Vasco
Camino Portugués
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Camino Baztanés
Camino Inglés
Camino de San Salvador
Epílogo a Fisterra y Muxía
Camino Francés
El eje más importante y popular de las peregrinaciones xacobeas
Camino Primitivo
Punto de partida para descubrir la senda del primer camino conocido
Camino del Norte
Vía antigua y prefirida por los reyes europeos de la Edad Media
Vía de la plata
El camino más importante que parte desde el sur de la península
Camino Sanabrés
Calzada que comunica el centro de la península con el norte de España
Camino Vasco
Eje xacobeo fundamental y puerta de entrada al centro de la península
Camino Portugués
El Camino Portugués más importante y segundo camino con más afluencia
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Camino que parte de Montserrat y se une a otros a su paso por Aragón
Camino Baztanés
Itinerario que confluye con el Camino Francés a las puertas de Pamplona
Camino Inglés
Ferrol y A Coruña, dos alternativas para el comienzo de esta ruta
Camino de San Salvador
Ruta desde el Parador Nacional San Marcos de León y la Catedral de Oviedo
Epílogo a Fisterra y Muxía
Prolongación de los diferentes caminos desde Santiago hata Fisterra y Muxia
Consejos para hacer el camino en bici
Antes de salir plantea bien las etapas
En el caso del Camino Francés son 760 kilómetros (27 más si se empieza en San Juan de Pied de Port); el Camino Aragonés discurre durante 820 kilómetros. La ruta primitiva es relativamente corta, son aproximadamente 315 kilómetros. Lo ideal es hacer menos kilómetros por etapa, pero a ser posible por los caminos. En líneas generales es un recorrido técnico con continuas subidas y bajadas. Algunos tramos, por desgracia, hay que salvarlos por carretera.
Conviene estudiar el perfil de la ruta
Todas las etapas no son iguales y por tanto, en todos los tramos las piernas no se te cargarán igual (en esta Web tienes perfiles de todos los trayectos). Son en total 800 kilómetros, y tendrás que ver el tiempo del que dispones para organizar los días con los que cuentas.
Organiza bien el equipaje en la bicicleta
Hay que llevar el peso equilibrado para que el pedaleo sea lo más cómodo posible. Para ello hazte con alforjas o parrilla en la parte trasera, un triángulo hombrera para colocar bajo la barra del sillín y guardar las herramientas, y, algo muy práctico es una bolsa para colocar en el manillar, ya que puedes guardar ahí la documentación o las rutas del camino.
Los albergues
El lugar elegido para pernoctar es otro de los factores que deben influir en la planificación de la ruta. Hasta las 20.00h, los caminantes tienen preferecia sobre los ciclistas. A partir de esa hora, los ciclistas tienen la misma preferencia en los albergues que los que van a pie. Esto es así porque si uno que va a pie llega a un albergue que está abarrotado se tendría que ir hasta el siguiente, que puede estar a 10 ó 15 km de distancia. Esto le supondría 2 ó 3 horas más de caminata, pero para un ciclista sería a penas media hora de pedaleo.
Las etapas
Establecer las etapas de la ruta para recorrerla en bicicleta es un ejercicio muy personal. Hay multitud de opciones y depende del tiempo previsto para realizarla, la forma física, la elección de la bicicleta, etc. No es lo mismo rodar en bici de carreras sobre asfalto, que con una bici de montaña por caminos. Tampoco es igual contar con coche de apoyo o no, ya que no es lo mismo ir cargado con bultos en la bicicleta que sin ellos.
La división de etapas que se presenta esta Guía está pensada para hacerla al estilo tradicional, es decir, en bici de montaña, con equipaje, y por caminos siempre que se pueda.
Una media de 12 kilómetros a la hora
Un peregrino a pie hace una media de 5 kilómetros por hora. Una media asequible para un ciclista podría estar entre los 11 y 13 kilómetros a la hora. Unas 5 horas de esfuerzo diario para completar 60 kilómetros.
En invierno, mayores dificultades
El 90% de los peregrinos opta por rodar en los meses de mayo a septiembre. Las cuantiosas precipitaciones, sobre todo en Galicia, hacen que internarse en el Camino en los meses invernales se convierta en un duro ejercicio, más aún si se hace en bicicleta, donde el peregrino tiene que rodar en muchos tramos por asfalto.
Ventajas de hacer el Camino en bici
Algunas de las ventajas que puedes aprovechar por el hecho de hacer el Camino en bici son:
- Podrás escapar fácilmente del Camino de Santiago para conocer lugares próximos interesantes.
- Dispondrás de más tiempo para disfrutar de los lugares más bonitos del Camino, para mirar todo sin prisa.
- Tendrás un vehículo para desplazarte por las ciudades en que pares, para hacer compras, visitar los lugares, etc.