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Sanabresko bidea
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Sanabriako Bidearen Historia
812. eta 814. urteen artean, Errekonkistaren hastapenetan, Iria Flavia apezpiku-hiritik hurbil dagoen gotorleku batean, Pelayo izeneko ermitauak gauez argi bero batzuk ikusi zituen eta Teodomiro gotzainari jakinarazi zion. Hark gertatutakoa egiaztatu eta Santiago Nagusia apostoluaren gorpuzkiak aurkitu zituen paraje hartan. Antza denez, martirioaren ondoren, gure aroko 44. urtean, hara eraman zituzten. Aurkikuntza hori izan zen erromes jakobeen fenomenoa sortu zuen txinparta. Baina mende haietako lurreko komunikazio-bideek ez zuten zerikusirik gaur egungoekin, eta erromes bakoitzak bere etxetik oinez bidaiatzea beste aukerarik ez zuenez, zein izan ziren ibilbide batzuen gorakada eta beste askoren kalterako edo ez agertzeko arrazoiak?
Bide horren jatorria, Sanabrés edo Mozarabe, Apostoluaren hilobiranzko ibilbide bideragarri gisa, Zilarraren Bidea da, Espainiako hegoaldetik igotzen zena, eta erromeria edo erromesaldi txiki batzuk, Mozarabiar basoberritzearen ondorioz sortutako monasterio-sare trinko baterantz doazenak, Zamora probintzian bertan. Juan Carlos de la Mata Guerrak, Los Caminos de Santiago en el Norte de Zamora liburuari dagokion zatian, honela adierazten du teoria hori: "itxura guztien arabera, erromesa Erdi Aroan ez zen jacobeo edo erromero gisa hartzen, baizik eta oso irekia zen terminoaren adiera zabalean. Erromestzat hartzen zen santuak ohoratzeko herriko santutegiek erakarritako bideetan barrena ibiltzen zen oro, eta santu horietan gurtzen ziren santuen erlikien gurtza".
Erromatarren galtzadatik lau kilometro eskasera, Granja de Moreruelaren parean, Santa María de Moreruela monasterio zistertarra dago. Espainiako zaharrena da eta 1163. urtera arte Santiago de Moreruela izenez ezagutu zuten. Haren hondarretan oraindik ere ikus daitezke erromesaren atea eta iturria. Tábaran, Moreruelatik 25 kilometrora, 1137 baino lehen zegoen San Salvadorreko monasterio mozarabiarra. Gauza bera gertatzen da Santa Marta de Tera herrian, Santa Marta de Riba de Tera abadiaren eskutik. Rionegro del Puente ere han sortu zen, Karbaledako Ama Birjinaren santutegiaren oinetan, Faltzifoen Kofradia, oraindik indarrean dagoen ermandadea, herriko egungo erromesen aterpearen jabea eta "bide txarren konposta egiten, Santiagoko apostoluaren tenplua bisitatzera pasatzen diren erromesen erosotasunerako". Kofradia Clemente vi.ak onartu zuen (1342-1352) eta Eugenio iv.ak (1431-1447) eta Paulo iii.ak (1534 eta 1549) berretsi zuten. San Martin de Castañedan, Sanabriako lakuaren gaineko herria, gaur egungo ibilbidetik urrun egon arren, X. mendean Santa Maria monasterioa eraiki zen. Galizian, Santa María la Real de Xunqueria de Ambíako kolegiataren ondoan, erromesen ospitale bat zegoen, 1520ko agiri batzuei esker ezaguna. Erromesen ospitaleak ere badaude Verin, Monterrei, Allariz eta Ourensen. Zalantzarik gabe, ibilbide bat egin zen erlijio-zentro horien guztien artean, eta, debotoek izan zuten abegitasun-lagin ugariei esker, komunikazio-bide naturalak erabiltzen zituen bide hori Santiagorako beste ibilbide bat bihurtu zen.
Santa Marta de Terako Santiago erromesa, Bide Santuaren sinboloa
Santiagoko pertsonarik zaharrena, XII. mendeko erromes jantziekin, eta Santa Martaren elizako portada batean kokatua, tailu hunkigarria da bere edertasun, soiltasun eta misterioagatik. Bere merezimenduengatik, Santiago Sanabrés edo Mozaraberen Bidearen sinbolo bihurtu da, eta gaur egun ere horixe da bere erakargarriena. Maskor bat eta eskuineko eskuan makila bat dituen zurroi bat darama, baina ezkerreko eskuan du indar nagusia, eta ahurra erakusten du agur moduan. 1993. urtean, erretiro-urtea ospatzeko, bost pezetako txanponak egin ziren apostolu honen irudiarekin aurrealdean.
Dokumentu-erreferentziak
Sanabriako Bidea, Done Jakueren ibilbidetzat hartu ordez, erreinuen eta probintzien arteko komunikaziorako ibilbidetzat hartu zuen Alfontso ix.ak 1225eko udaberrian.Maiatzaren 3an irten zen Santiagotik, eta hilaren 15ean Ourensera eta 24an Puebla de Sanabriara iritsi zen. Mende batzuk geroago, 1506. urtean, Felipe El Hermoso Fernando Katolikoarekin bildu zen Remesalen, Santiagotik abiatu eta Ourensera eta Puebla de Sanabriara jaitsi ondoren. Nahiz eta denboran pixka bat inguratuz, kontuan hartuta apostoluaren hilobia IX. mendean aurkitu zela, Bide Sanabresa edo Mozarabiarra erabili zuen erromes bati buruzko lehen dokumentu garrantzitsua 1612koa da. Urte horretan, Bernardo de Aldrete humanista eta hizkuntzalaria Cordoban hasi zen erromesaldia, eta, Zamorara iritsi ondoren, Puebla de Sanabria aldera joan zen Alba eta Aliste eskualdeetatik barrena. Testu batean, gaur egungo gaztelaniara itzulita, honela dio:
"Requejoko (Galiziako lehena) tokira iritsi ginenean, elurra egiten hasi zen lehen, eta Lubianera joan ginen, Padorneloko portura igota, eta presaka eta lanean ibili ginen bidea estaltzen ari zen haizete eta elurretan. Gidariak lagundu zigun, baita portuak igarotzen zituen gurdiek eta arrailek ere, eta ekaitz horrekin igaro eta Padornelora iritsi ginen, leku ona baita, eta zorte bereko Kandako beste portua igo genuen, elur handiarekin eta haize gutxiagorekin".
Eskuizkribu hau Granadako Katedraleko Artxiboan dago. Sevillako Diego Alejando de Gálvez kanonigoak XVIII. mendearen erdialdean egindako bidaiaren erreferentzia dokumentalak ere badaude. Santiagotik Pontevedrara joan zen, gero Ourensera, eta Gaztelara jaitsi zen Guamil, Laza, Alberguería, Soutoverde, Pereiro eta A Candatik.
Errege altxonbideak eta Posta ibilbideak
Artzainen Mesta Kontzeju Zintzoa, La Mesta izenekoa, 1273an sortu zuen Alfontso X.a Jakitunak. Bere eginkizunetako bat nekazarien eta abeltzainen arteko gatazkak konpontzen saiatzea zen, eta horretarako ibilbide zehatz batzuk ezarri ziren, altxonbideak deiturikoak. Horien bidez, azienda udako eta neguko larreen artean eramaten zen eta, seguruak izateaz gain, animaliek soroak suntsitu ahal izatea eragozten zuten. Trazadura luze eta garrantzitsuenei Errege Altxonbideak deitzen zitzaien eta 75 metroko zabalera zuten. Enborreko bide horiei 37 metroko zabalerako kordelak eta 21 metroko bidezidorrak gehitu zitzaizkien. La Platako Bidearen zati handi bat aprobetxatzen zuen Vizana Errege Altxonbideak bezala, Teraren korelak lehendik zegoen trazadura bat erabiltzen zuen, eta, besteak beste, Santiagora zihoazen erromesek jarraitzen zuten. Kordel hori Benaventetik Rionegro del Puente, Mombuey, Venta de Cernadilla, Venta de la Escoba, Asturianos, Palacios de Sanabria, Remesal aldera zihoan, eta Puebla de Sanabriako mendietaraino iristen zen. Brea izeneko bidea ere izan zen, Pueblatik Ourensera Allarizetik zihoana.
Posten ibilbideak albisteen transmisiorako postek erabiltzen zituzten, eta bidaiatzeko bide bikaina ziren. Bertan Posta Etxeak sortzen dira, bide erromatarretako mansioak bezalakoak, distantzia erregularrean egonda ere, igorleen atsedenerako balio zutenak. Garai hartako mapek erakusten dutenez, 1789 inguruan bazegoen bide zuzen bat La Puebla de Sanabria, A Gudiña, Ourense eta Santiagoren artean.
Gaztela edo Galiziako Vereda bidea
Izen horrekin, Galiziako segalariek uda hasieran Gaztelara lanera joateko erabiltzen zuten bidea ezagutzen da, eta uda amaieran beren etxeetara itzultzeko ere balio zien. Ez dago zalantzarik beste askok jarraitzen zuten bide beretik zihoazela, besteak beste, erromesek. Gaztelako zelaietara jaisten ziren Albergueria, Cercedelo, Campobecerros, A Gudiña, O Cañizo, A Canda, Lubian, Padornelo eta Puebla de Sanabrian barrena. Itzultzean, hoceak eskaintzen zituzten Tuizako santutegian, A Candako portillako igoerari aurre egin eta Galizian sartu aurretik.
Ibilbidea:
Sanabriako bidea, berez, Santiagoko beste bide batzuen alternatiba izan daiteke. Granja de Moreruelaren eta Santiago de Compostelaren artean, 367 kilometro daude Lazatik, alternatibarik motzena A Gudiñaren atzetik, eta, gaur egun, Consumer Eroski-ren Gida jarraitzen du. Egia esan, Bide Sanabresa edo Mozarabiarra Zilarraren Bidearen jarraipena da. Zamorako Granja de Moreruela herrira iristean, Sevillatik edo Meridatik erromatar bide zaharretik datozen erromesek bi aukera dituzte Santiagora joateko. Lehena, Zilarrezko Bidetik jarraitu Astorgaraino eta Bide Frantsesarekin bat egin Santiagorako bidean. Bigarren aukera, ia ibiltari guztiek jarraitzen dutena, Zilarraren Bidea utzi eta Sanabres Bidetik Ourenseko probintziara desbideratzea da, Tábara, Santa Marta de Tera, Rionegro del Puente eta Puebla de Sanabria herrietatik barrena. Galizian, Ourense, Pontevedra eta A Coruñatik jarraituko dugu. Begi hutsez, aukera hori da aukerarik laburrena, baina ez da hala. Sevillatik Santiagora, Zilarraren Bidetik eta Sanabres Bidetik, 980 kilometro daude. Zilarrezko Bidean eta Bide Frantsesean, berriz, 963 kilometro dira.
Seinaleak:
Ona da eta ez dago ia puntu beltzik. Zamoran gezi horiz seinalatuta dago, probintzia honetako Done Jakue Bidearen Lagunek egiten duten lana, eta batez ere udalek jarritako oholtxo eta mugarri desberdinekin. Galizian, geziez gain, Jakobeko mugarri klasikoa dago, distantzia-adierazlearekin. Halaber, Orenseko probintziako ibilbidea Nicanor Carballoren eskultura originalek apaintzen dute, erromesarentzat oso lagungarriak baitira.
Aterpetxeak:
Hogei aterpetxe baino gehiago 367 kilometroan. Aterpetxe batetik ateratzen da batez beste 16 kilometrotik behin. Galiziakoak hobeak dira, baina urrutiago daude. Adibidez, A Gudiña eta Laza artean 34 kilometro baino gehiago egin behar dira aterpetxe eta aterpetxe artean, eta Galiziako beste etapa askotan 16 kilometro baino gehiago.
Bibliografia:
Santiago bideko zubiaren aitaginarreba, Eusebio Rodríguez Carrionek 1994ko ekainean idatzia eta argitaratua.
Las vías de comunicación en el noroeste ibérico, Benavente, encrucijada de Caminos, hainbat autorek idatzia eta 2004an Centro de Estudios Benaventanos
Ledo del Pozo argitaletxeak argitaratua.
José Ignacio Martín Benitoren kronistak eta bidaiariak Zamorako iparraldean. 2004an argitaratu zuen Centro de Estudios Benavent¬ Ledo
del Pozo zentroak.
Los Caminos de Santiago en el norte de Zamora, zenbait autorek idatzia eta 2006an argitaratua Centro de Estudios Benavent¬ Ledo
del Pozo.