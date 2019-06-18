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Nola irten Santiagotik
Santiago de Compostelako turismo bulegoa Rúa do Vilar, 63 zenbakian dago. Kale berean eta Erromesaren Bulegotik hurbil, konpostela lortzen den tokian. Hau da telefonoa: (+34) 981 555 129. Turismo bulegoaren helbide elektronikoa hau da: [email protected]
Santiagotik Espainiako edo nazioarteko edozein lekutara joatea oso erraza da, garraio-aukera ugari eskaintzen baititu.
🚍 🚄 ✈️ Autobusa, trena edo hegazkina
Autobusez irten zaitezke Rúa Clara Campoamor z/g-ko Geltoki Nagusitik (Tel. 981 54 24 16, www.tussa.org), edo trenez bidaiatzea Santiago de Compostela geltokitik (Rúa Hórreo, 75 A, Tel. 902 240 202, www.renfe.es, hainbat zerbitzu eta konexio eskaintzen dituena. Hegazkinez bidaiatzea
nahiago baduzu, Rosalia de Castro aireportuak (lehen Labacolla izenez ezagutzen zena) Santiago estatuko eta nazioarteko helmuga ugarirekin lotzen du, besteak beste, Iberia, Vueling, Ryanair edo Lufthansa konpainien bidez (Castroko Santiago-Rosalía aireportua | Aena). Hiri-autobusen 6A lineak aireportua eta geltoki intermodala lotzen ditu. 20 edo 30 minutuan behin, 7:00etatik 23:00etara, egiten dute elkarrizketa:00.Para Santiagotik ateratzeko plangintza
are gehiago erraztu; Omio bezalako online tresnak ere erabil ditzakezu, tren, autobus edo hegazkin txartelak erraz konparatu eta erreserbatzeko aukera ematen dizuna, leku bakarrean ordutegiak, prezioak, ibilbidearen iraupena eta konpainia eragileak atzituz. Aukera praktiko eta erraza zure bidaia arazorik gabe antolatzeko.
🚘 Alokairuko autoan
Alokairuko autoan bueltatu daiteke eta Kayak, Centauro eta Sitx bezalako plataforma ezberdinek eskaintzen dituzten deskontuak aprobetxatu.
🚲 Bizikleta etxera bidaltzeko
Santiago de Compostelara bizikletaz iristen diren erromesek bizikleta fakturatu eta etxera bidal dezakete enpresa hauekin:
Posta
Bizikleta etxera bueltan bidal daiteke Correosen bitartez, posta bulegorik hurbilena bilatu besterik ez da egin behar eta handik bueltan bidaliko dugu.
Santiagon bulego bat dago Katedraletik 2 minutura, Rúa do Franco kaleko 4. zenbakian, eta erromesarentzako arreta-gune bat Carretas kaleko Erromesaren Bulegoan bertan. Hara joan beharko duzu zure Compostela jasotzera. Bidea Fisterran amaitzen bada, bizikleta bueltan bidal daiteke Coruña kalean dagoen bulegotik.
Nazioarteko bidalketak:
Santiago de Compostelako bulegoetatik Europako beste herrialde batzuetara ere bidal dezakezu bizikleta. Honako herrialde hauetara bidal daiteke: Austria, Azoreak, Frantzia, Zipre, Kroazia, Danimarka, Eslovenia, Grezia, Hungaria, Italia, Luxenburgo, Malta, Herbehereak, Polonia, Portugal, Txekiar Errepublika, Errumania eta Suitza.
Nazioarteko bidalketetan, garrantzitsua da hau egiaztatzea:
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- Ez da sartzen aire konprimitua duen inolako artikuluren bidalketan, elementu horiek debekatuta baitute zirkulatzea, nazioarteko garraioaren segurtasuna arriskuan jartzen baitute.
- Eta bizikleta elektrikoen kasuan, nazioarteko bidalketetan, ezin dira bateriak (material arriskutsutzat hartzen direnak) Paq Bicicleta kaxan sartu, ezta beste ekipajerik ere.
Bizikleta-bidea
Beste aukera bat bizikleta Bicigrino bidez garraiatzea da. Balearretatik, Kanarietatik, Portugaldik eta nazioartera ere eramaten dituzte bizikletak. Garraio bono bat eskaintzen dute denda birtualaren bidez.