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Gaurkotasuna

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Donejakue bidea bakarrik egitea. Kontuan izan beharreko funtsezko alderdiak

Done Jakue Bidea bakarrik egitea ez da agian mundu guztiarentzat abentura bat, baina ideia buruan bueltaka baduzu, agian […]

2026/07/16
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Zure lehen Santiago Bidean saihestu behar dituzun erromes hasiberriaren 12 akatsak

Donejakue Bidea aparteko abentura da, erronkak, edertasun naturala, espiritualtasuna, kultura eta hi […]

2026/06/10

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Zenbat kostatzen den Donejakue Bidea egitea

Gutxi gorabehera zenbat kostatzen den Donejakue Bidea egitea pentsatzen baduzu, errazagoa izango da […]

2026/04/30

Camino de Santiago en Bicicleta

Donejakue bidea bizikletaz

Donejakue Bidea bizikletaz egitea alternatiba herrikoia da zeharkaldia beste erritmo batean esperime […]

2026/03/31

Consejos_Camino_Santiago

Donejakue Bidea prestatzea: erromesentzako plangintza-gida eta aholkuak

Abentura, nork bere burua gainditzea eta aurkikuntza kulturala uztartzen dituen esperientzia da Done […]

2026/02/28

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Donejakue bideko mitoak eta kondairak

Folklorea, sinesmenak, magia, eta mirariren bat edo beste Donejakue bideko mito eta kondairetan datz […]

2026/01/31

Camino de Santiago Consumer

Zein da Donejakue Bideko biderik politena?

Hainbeste dira, eta hain desberdinak ofizialki onartutako 12 bideetako bakoitza osatzen duten etapak […]

2025/12/31

Camino de Santiago con perro

Donejakue Bidea txakurrarekin: aparteko abentura baterako gomendioak

Done Jakue Bidea txakurrarekin egitea erromes askok aukeratzen duten aukera da. Eta, egia esan, aben […]

2025/11/30

Movilidad Camino

Nola egin Done Jakue bidea mugikortasun murriztuarekin

Donejakue bidea mugikortasun gutxirekin egitea erronka zaila da, baina erromes askok lortzen dute bi […]

2025/11/14

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Donejakue bideari buruzko bitxikeriak

Donejakue bidearen garrantzia eta sinbolismoa ulertzeko, eta bidea egiten duzun bitartean aurkituko […]

2025/09/30

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Donejakue bidean bazkaltzea. Gastronomia eta tradizioa

Donejakue bidean jatea esperientzia bat da berez. Erromesek ezin dute galdu Konpostelara iritsi arte […]

2025/09/17

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Donejakue bideko elikadura: erromesentzako aholku gida berria

Done Jakue Bidea esperientzia espiritual, kultural eta fisiko bat da, alderdi askotan prestakuntza e […]

2025/08/31

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Haurrekin Done Jakue Bidea egitea

Haurrekin Donejakue Bidea familia osoarentzako abentura berezia izan daiteke, etxeko txikienentzako […]

2025/07/31