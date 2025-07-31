Gaurkotasuna
Donejakue bidea bakarrik egitea. Kontuan izan beharreko funtsezko alderdiak
Done Jakue Bidea bakarrik egitea ez da agian mundu guztiarentzat abentura bat, baina ideia buruan bueltaka baduzu, agian […]
2026/07/16
Zure lehen Santiago Bidean saihestu behar dituzun erromes hasiberriaren 12 akatsak
Donejakue Bidea aparteko abentura da, erronkak, edertasun naturala, espiritualtasuna, kultura eta hi […]
2026/06/10
Zenbat kostatzen den Donejakue Bidea egitea
Gutxi gorabehera zenbat kostatzen den Donejakue Bidea egitea pentsatzen baduzu, errazagoa izango da […]
2026/04/30
Donejakue bidea bizikletaz
Donejakue Bidea bizikletaz egitea alternatiba herrikoia da zeharkaldia beste erritmo batean esperime […]
2026/03/31
Donejakue Bidea prestatzea: erromesentzako plangintza-gida eta aholkuak
Abentura, nork bere burua gainditzea eta aurkikuntza kulturala uztartzen dituen esperientzia da Done […]
2026/02/28
Donejakue bideko mitoak eta kondairak
Folklorea, sinesmenak, magia, eta mirariren bat edo beste Donejakue bideko mito eta kondairetan datz […]
2026/01/31
Zein da Donejakue Bideko biderik politena?
Hainbeste dira, eta hain desberdinak ofizialki onartutako 12 bideetako bakoitza osatzen duten etapak […]
2025/12/31
Donejakue Bidea txakurrarekin: aparteko abentura baterako gomendioak
Done Jakue Bidea txakurrarekin egitea erromes askok aukeratzen duten aukera da. Eta, egia esan, aben […]
2025/11/30
Nola egin Done Jakue bidea mugikortasun murriztuarekin
Donejakue bidea mugikortasun gutxirekin egitea erronka zaila da, baina erromes askok lortzen dute bi […]
2025/11/14
Donejakue bideari buruzko bitxikeriak
Donejakue bidearen garrantzia eta sinbolismoa ulertzeko, eta bidea egiten duzun bitartean aurkituko […]
2025/09/30
Donejakue bidean bazkaltzea. Gastronomia eta tradizioa
Donejakue bidean jatea esperientzia bat da berez. Erromesek ezin dute galdu Konpostelara iritsi arte […]
2025/09/17
Donejakue bideko elikadura: erromesentzako aholku gida berria
Done Jakue Bidea esperientzia espiritual, kultural eta fisiko bat da, alderdi askotan prestakuntza e […]
2025/08/31