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Zure lehen Santiago Bidean saihestu behar dituzun erromes hasiberriaren 12 akatsak
2026/06/10Imagen: Richard REVEL
Donejakue Bidea aparteko abentura da, erronkak, edertasun naturala, espiritualtasuna, kultura eta historia uztartzen dituena. Urtero, milaka erromesek esperientzia eraldatzaile hori bizitzera jotzen dute, deskonexioaren eta gainditze pertsonalaren bila.
Hala ere, erromes hasiberrien zenbait akatsek bidea ilundu dezakete eta zeharbideari eragin. Ohikoenak bildu ditugu, oso presente izan ditzazun eta edozein eragozpen saihestu dezazun.
Erromes hasiberrien akatsik ohikoenak
Batzuetan, konpon daitezkeen akatsek ondorioak izan ditzakete bidean. Ezjakintasunak, aurreikuspenik edo antolaketarik ezak bidaia handi bat behar baino esperientzia konplikatuagoa bihur dezakete. Baina ez kezkatu eta adi egon hurrengoaz, zure Bidea prestatzen ari bazara, asko interesatzen baitzaizu.
1. errorea: Aldez aurretik Bide osoa ondo ez planifikatzea, malgutasunez
Argazkia: Porapak Apichodilok
Abenturara joatea kitzikagarriena iruditzen bazaizu ere, akatsa da. Hobe da bidean zer daukazun aldez aurretik jakitea. Zein puntutan geldi zaitezke nekatuta bazaude, zeinetan aurki dezakezu farmazia bat edo supermerkatu bat hornidurak erosteko, eta abar.
Beste akats garrantzitsu bat egun kopuru itxi bat ezartzea da, data zehatzetan eta etapa oso zehatzekin. Arazo fisiko edo meteorologikoak sortzen badira, erritmoa jaistera edo martxa gelditzera behartzen zaituztenak, zure planning “ideala” pikutara joan daiteke. Ulertu behar da ezustekoak ere bidaiaren parte direla, eta ibilbidea doitzeko prest egotea komeni da.
2. errorea: Ibilbide desegoki bat aukeratu, zuretzat zorrotzegia izango dena
Erromesaldia antolatzen hasten zarenean, funtsezkoa da ibilbide ofizialei eta horien ezaugarri nagusiei buruz eskura duzun informazio guztia kontsultatzea.
Hasiberria edo hasiberria bazara, eta fisikoki ez bazaude oso prestatuta egun askotan kilometro asko egiteko, ibilbide lauagoak edo etapa laburragoak egiteko aukera ematen dizutenak eta zerbitzu eta aterpetxe gehiago eskaintzen dituztenak kontuan hartuta has zaitezke.
Aukera txar batek odisea bihur ditzake zure oporrak. Santiago Bidearen gure gida praktikoa informazio interesgarri guztia eskainiko dizu segurtasunez eta huts egiteko beldurrik gabe aukeratu ahal izateko.
3. errorea: Abenturaren hasierara prestakuntza fisiko egokiarekin ez iristea
VANNGO Ng-en argazkia
Bidean
entrenatu behar duzu. Zure gorputzak distantzia luzeak egitera ohitu behar du, orduak eta egunak jarraian.
Presta zaitez jada zeharbidean zaudela aurki ditzakezun baldintzei ahalik eta leialen erantzunez.
Ibili bide lauetan, aldapak dauden tarteetan, eta egin, bai eguraldi ona eta beroa dagoenean, bai egun txarrak direnean, euria, haizea edo hotza dagoenean. Hasi irteera motz eta errazagoekin, distantziak eta intentsitatea handituz joateko.
Erabili oinez ibiltzeko oinetakoak eta galtzerdiak, eta eraman bizkarrean motxila eraman beharko duzunaren antzeko pisuarekin, baina poliki-poliki handituz joan.
4. errorea: Ez erreserbatu ostatua aldez aurretik
Ketut Subiyanto-ren argazkia
Duela
urte batzuk ez zen zentzugabea Bidea aurrez erreserbarik egin gabe egitea, ostatua aurkitzea erraza baitzen. Gaur egun, nazioartean hartu duen ospeari esker, ia ezinezkoa da zerbait librerik aurkitzea Bide Frantsesa edo Bide Portugaldarra bezalako ibilbideetan, batez ere goi-denboraldian.
Saiatu aterpetxeak, ostatuak edo hotelak aldez aurretik erreserbatzen, bidaiaren plangintza egiten ari zarenean. Ez utzi ezer ausaz, eta lasaitasuna irabazi.
5. errorea: Denboran zehar gerta daitezkeen aldaketei kasurik ez egitea eta arropa egokia ez eramatea
Klima eta eguraldia asko alda daitezke Bidean, eta datorrenari aurre egiteko prest egon behar duzu.
Alde horretatik, garrantzitsua da oso ondo pentsatzea zer sartu zure ekipajean. Ez sartu udarako beroegiak edo negurako finak diren jantziak, eta ez ahaztu euria egiten badu ere arropa iragazgaitza eramatea.
Neguan oso ondo funtzionatzen du geruzaka janzteak. Hiru zehazki. Barruko geruza bat, kamiseta termiko bat izango dena, tarteko beste bat, forru polar bat bezalakoa, eta azken geruza bat, kanpokoa eta beroagoa, lumadun bat bezalakoa.
Udan geruza batekin nahikoa baino gehiago izaten da. Aukeratzen duzun jantziak arina izan behar du, teknikoa, izerdia xurgatuko duena eta aldi berean lehor eta fresko mantenduko zaituena. Kotoizko kamisetak ez dira aukera ona.
Oinetakoei dagokienez, irizpidez hautatzea komeni da. Bota altu eta sendoak primerakoak izan daitezke udazkenean eta neguan oinak lehor eta bero mantentzeko. Hala ere, udako hilabeteetan oso deserosoak izango dira, oinak berotu eta izerditan jarriko baitituzte.
Tenperatura altuekin, trekkingeko zapatila transpiragarriak dira aukerarik gomendagarrienak. Oinez ibiltzeko botak baino arinagoak eta malguagoak.
6. errorea: Eraman gehiegi pisatzen duen motxila
Alex Moliskiren argazkia
Gauzak motxilan "badaezpada" sartzea eskuzko akatsa da hasiberrien artean.
Motxilak ahalik eta arinena izan behar du, ez gainkargatu. Batez ere, zerbait behar izanez gero, ibilbidean zehar igaroko dituzun herrietan eskuratu ahal izango duzulako.
Zure motxilan sartzen duzunak ez du zure gorputzaren pisuaren %10 gainditu behar. Gogoan izan!
7. errorea: Zapatak estreinatzea justu abenturaren hasieran
Noel Ross-en argazkia
Lesio mingarriak saihestu
nahi badituzu, hala nola babak eta urratuak oinetan, ez estreinatu botak edo trekkingeko zapatilak Bide berean.
Erosi oinetakoak aldez aurretik, eta erabili bidaiaren aurretik entrenatzen ari zaren bitartean. Egokiena zure oinetara egokituta egotea da.
Kalitatezko galtzerdi transpiragarriak jartzea, eta ahal bada josturarik gabe, prebentzio- eta babes-baliabide ezin hobea izango da.
8. errorea: Besteen erritmoari jarraitzea zure gorputza entzun beharrean
Argazkia: Thanh Loan
Bidea norberak bakarrik egin behar du, eta, horregatik, zeure erritmoan egin behar duzu.
Jende guztia ez da iristen erromesaldiaren hasierara egoera fisiko berarekin, ezta aguante maila berarekin ere.
Azkarregi joaten saiatzea, edo ia atsedenik ez hartzea taldetik atzera ez geratzeko, nekagarria izan daiteke eta lesioren bat eragin diezazuke. Bestalde, zure erritmoa jaistea zure konpainia mantsoago doalako, frustragarria ere izan daiteke.
Zure erritmoa besteenaren desberdina bada, etapako puntu zehatz batean geratzen da bazkaltzeko, edo aterpetxean, amaitzean.
Bidea ez da irabazi beharreko lasterketa bat, bidaia bete-betean gozatzeko ibilbide bat baizik. Entzun beti zure gorputzak bidaltzen dizkizun seinaleak.
9. errorea: Norberaren gauzak alde batera uztea
Bidea segurua da, baina horrek ez du alerta-maila jaitsi behar balio handieneko zure gauzekin (diru-zorroa eta dokumentazioarekin, mugikorra edo argazki-kamera). Eraman aparteko leku batean, erraz iristeko moduan, giltzurrun-zulo bat edo bidelapur bat bezala, beti eskura izateko.
10. errorea: Goiz jaiki beharrik ez
Francesco Ungaro-ren argazkia
Ohetik jaikitzeko nagikeria, arazo bat izan daiteke.
Udako hilabeteetan, egunaren erdiko orduetan, bero kiskalgarria egiten du. Ibilaldi bete-betean harrapatzen bazaitu, nekagarria izan daiteke, eta gogorragoa aurrera jarraitzea.
Udazken edo negu amaieran egunak motzagoak dira eta argi ordu gutxiago dago. Horrek erritmo zorrotzagoa eramatera behartu zaitzake, egunez etapak bukatzera iristeko.
Aitzitik, goiz jaikitzeak abantailak baino ez ditu. Etapa bakoitzaren amaieran eguerdi aldera iristeak denbora emango dizu estutasunik gabe dutxatzeko, patxadaz jateko eta atseden hartzeko. Arratsaldeaz gozatzeko aukera ere emango dizu, inguruetatik turismo pixka bat eginez.
11. errorea: Eguneroko etapa bete arte ibili eta ibiltzearekin obsesionatzea
Jiang hua-ren argazkia
Gozatu Bideak eskaintzen duen paisaia-
ikuskizunaz. Gelditu, arnasa hartu, behatu, sentitu, ondo begiratu zure ingurura.
Beste erromes batzuekin elkarreraginean aritzen da, eta istorioak, bizipenak eta gomendioak partekatzen ditu. Sozializazioa oso garrantzitsua da esperientzian.
Gorde oroitzapenak zure oroimenean eta une asko ere hilezkortu. Haiengana itzuli eta une horietan nola sentitzen zinen gogoratzea, erromesaldia osatu zenuenetik denbora bat igaro denean, zerbait magikoa izango da.
12. errorea: Ez errespetatzea ingurunea, ez eta komunitatea ere
Karim Ayman-en argazkia
Mantendu bideak garbi eta ez utzi zaborrik. Zaindu natura. Ez molestatu aurkitzen dituzun animaliei. Ez hartu inoren jabetzarik (Bidearen inguruan bizi diren bizilagunenak), eta ez egin kalterik.
Errespetatu beste erromesak aterpetxeetako gune komunetan. Ez utzi zure gauzak edo motxila gela erdian, sukaldean edo komunean botata.
Jende asko dago Bidea zentzu erlijiosoarekin egiten duena. Atsegina da eta bere denborak ere errespetatzen ditu, une jakin batean otoitz egiten hasten direla ikusten baduzu.
Zure jarrerak zure esperientzian zein besteenean eragin dezake. Zure esku dago atsegina izatea. Lagundu eta lagundu neke edo etsipen une bat pasatzen duten besteei.
Naturarekiko eta gainerako erromesekiko errespetua ez da heziketa- edo kortesia-ekintza bat soilik, baizik eta mendeetan zehar hainbestek hasitako bidaiaren funtsarekin konektatzeko modu bat.
Erromes hasiberriek Bidea lehen aldiz deskubritzeko zortea dute, begirada zirraragarri eta berriarekin. Ez utzi zure esperientzia lausotzen erraz saihets daitezkeen akatsek. Jarraitu aholku hauei, planifikatu zentzuz, eta markatu Donejakue Bidea jasatearen edo Santiagoraino zoazen bitartean pauso bakoitza gozatzearen arteko aldea.