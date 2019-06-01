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Los Albergues del Camino de Santiago

Los Albergues del Camino de Santiago

Aquí dispones del listado de albergues del Camino de Santiago organizado por caminos y etapas. Toda la información está en constante actualización.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7

El eje más importante y popular de las peregrinaciones xacob […]

522 Albergues
Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4

Punto de partida para descubrir la senda del primer camino c […]

129 Albergues
Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7

Vía antigua y prefirida por los reyes europeos de la Edad Me […]

179 Albergues
Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6

El camino más importante que parte desde el sur de la peníns […]

67 Albergues
Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7

Calzada que comunica el centro de la península con el norte […]

59 Albergues
Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4

Eje xacobeo fundamental y puerta de entrada al centro de la […]

13 Albergues
Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8

El Camino Portugués más importante y segundo camino con más […]

81 Albergues
Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0

Camino que parte de Montserrat y se une a otros a su paso po […]

18 Albergues
Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4

Itinerario que confluye con el Camino Francés a las puertas […]

18 Albergues
Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2

Ferrol y A Coruña, dos alternativas para el comienzo de esta […]

35 Albergues
Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8

Ruta desde el Parador Nacional San Marcos de León y la Cated […]

19 Albergues
Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1

Prolongación de los diferentes caminos desde Santiago hata F […]

81 Albergues

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