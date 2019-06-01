Los Albergues del Camino de Santiago
Aquí dispones del listado de albergues del Camino de Santiago organizado por caminos y etapas. Toda la información está en constante actualización.
Camino Francés
El eje más importante y popular de las peregrinaciones xacob […]
Camino Primitivo
Punto de partida para descubrir la senda del primer camino c […]
Camino del Norte
Vía antigua y prefirida por los reyes europeos de la Edad Me […]
Vía de la plata
El camino más importante que parte desde el sur de la peníns […]
Camino Sanabrés
Calzada que comunica el centro de la península con el norte […]
Camino Vasco
Eje xacobeo fundamental y puerta de entrada al centro de la […]
Camino Portugués
El Camino Portugués más importante y segundo camino con más […]
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Camino que parte de Montserrat y se une a otros a su paso po […]
Camino Baztanés
Itinerario que confluye con el Camino Francés a las puertas […]
Camino Inglés
Ferrol y A Coruña, dos alternativas para el comienzo de esta […]
Camino de San Salvador
Ruta desde el Parador Nacional San Marcos de León y la Cated […]
Epílogo a Fisterra y Muxía
Prolongación de los diferentes caminos desde Santiago hata F […]
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