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Irteeretara nola iritsi

Hendaiatik Donibane Garazira

Hendaiatik Donibane Garazira

Sarriara iritsi

Sarriara iritsi

Somportera iritsi

Somportera iritsi

Granja de Moreruelara iritsi

Granja de Moreruelara iritsi

Sevillara iritsi

Sevillara iritsi

Oviedora iritsi

Oviedora iritsi

Montserratera iritsi

Montserratera iritsi

Tuira iritsi

Tuira iritsi

Iruñetik Orreagara eta Porteko Saint Jean Piedera

Iruñetik Orreagara eta Porteko Saint Jean Piedera

O Cebreirora iritsi

O Cebreirora iritsi

Irunera iritsi

Irunera iritsi

Iruñera iritsi

Iruñera iritsi