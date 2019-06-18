Irteeretara nola iritsi
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Sarriara iritsi
🚈 Trenez
Madrildik zuzenean
Irteera eta helmuga orduak:
- 07:15-13:40 LD-MD trena. Prezioa: 29.80 euro
- 13:05- 18:59ak. Alvia trena. Prezioa: 32,65
- 15:00-21:07 LD-MD trena.' Prezioa: 49.70
- 22:14-06:42. TrenHotela. Prezioa: 51,90
Zuzenean Bartzelonatik
Irteera eta helmuga orduak:
- 09:00etatik 18:59ra. AVE-LD trena. Prezioa: 88,90 euro
- 09:30 - 21:07 LD-MD trena. Prezioa: 41,30 euro
- 20:20tik 09:01era TrenHotela. Prezioa: 56,70 euro
Bartzelonatik Sarriara doan trena hiriburu hauetan ere har daiteke: Tarragona, Lleida, Zaragoza, Iruñea, Gasteiz, Burgos, Palentzia eta Leon.
Zuzenean, Lugotik
Irteera eta helmuga orduak:
- 11:10-11:35 Alvia trena. Prezioa: 7,60 euro
- 16:00-16:24 MD trena. Prezioa: 4 euro
- 19:18-19:53. TrenHotela. Prezioa: 14,2 euro
- 21:35-22:01. MD trena. Prezioa: 4 euro
- 23:56-00:20 Hotel trena. Prezioa: 12,79 euro
www.renfe. Telefonoa: 24 orduko informazioa: 912 320 320. Doako telefonoa Irisgarritasuna. Geltokiko plataformaren zerbitzura joateko eskaera: 900 920 922.
🚌 Autobusez
https://www.monbus.es/es#selección
Autobusez, Santiagotik
Ordutegiak:
- 7:00-11:10 (iristeko ordua). Prezioa: 5,85 eurotik hasita
- 9:00etatik 11:45era. Prezioa: 5,85 eurotik hasita
- 11:00-14:06. Prezioa: 5,30 eurotik hasita
- 13:45-16:00etan Prezioa: 5,85 eurotik hasita
- 15:00-19:15 Prezioa: 5,85 eurotik hasita
- 16:30-21:15. Prezioa: 5,85 eurotik hasita
Autobusez, Lugotik
Ordutegiak:
- 6:40h-7:19 (iristeko ordua). Prezioa: 1,30 eurotik gora
- 7:45-8:15 Prezioa: 1,30 eurotik gora
- 11:00-11:39 Prezioa: 1,30 eurotik gora
- 12:30 - 13:09 Prezioa: 1,30 eurotik gora
- 13:35-14:14 Prezioa: 1,30 eurotik gora
- 15:20-16:00 Prezioa: 1,30 eurotik gora
- 17:30-18:09 Prezioa: 1,30 eurotik gora
- 18:35-19:14 Prezioa: 1,30 eurotik gora
- 20:35-21:14 Prezioa: 1,30 eurotik gora