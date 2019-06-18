Com arribar a les sortides
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Arribar a Sarria
🚈 Amb tren
Directe des de Madrid
Hores de sortida i arribada:
- 07.15-13:40h. Tren LD-MD. Preu: 29.80 euros
- 13.05- 18:59h. Tren Alvia. Preu: 32,65
- 15.00- 21:07h. Tren LD- MD. Preu: 49.70
- 22.14-06.42. TrenHotel. Preu: 51,90
Directe des de Barcelona
Hores de sortida i arribada:
- 09:00h-18:59h. Tren AVE-LD. Preu: 88,90euros
- 09:30h-21:07h. Tren LD-MD. Preu: 41,30 euros
- 20.20- 09:01h. TrenHotel. Preu: 56,70 euros
El tren de Barcelona a Sarria també es pot prendre en les següents capitals: Tarragona, Lleida, Saragossa, Pamplona, Vitòria, Burgos, Palència i Lleó.
Directe des de Lugo
Hores de sortida i arribada:
- 11.10-11:35h. Tren Alvia. Preu: 7,60 euros
- 16.00-16:24h. Tren MD. Preu: 4 euros
- 19.18-19.53. TrenHotel. Preu: 14,2 euros
- 21.35-22.01. Tren MD. Preu: 4 euros
- 23.56-00:20h. Tren Hotel. Preu: 12,79 euros
www.renfe.com. Telèfon: Informació 24 hores: 912 320 320. Telèfon gratuït Accessibilitat. Sol·licitud assistència al servei de la Plataforma de l'estació: 900 920 922.
🚌 Amb autobús
https://www.monbus.es/es#seleccion
Amb autobús des de Santiago
Horaris:
- 7:00h-11:10h (hora d'arribada). Preu: des de 5,85 euros
- 9.00:11:45h. Preu: des de 5,85 euros
- 11.00-14.06. Preu: des de 5,30 euros
- 13.45-16:00h. Preu: des de 5,85 euros
- 15.00-19:15h. Preu: des de 5,85 euros
- 16.30-21.15. Preu: des de 5,85 euros
Amb autobús des de Lugo
Horaris:
- 6:40h-7.19 (hora d'arribada). Preu: des de 1,30 euros
- 7.45-8:15h. Preu: des de 1,30 euros
- 11.00-11:39h. Preu: des de 1,30 euros
- 12:30h-13:09h. Preu: des de 1,30 euros
- 13.35-14:14h. Preu: des de 1,30 euros
- 15.20-16:00h. Preu: des de 1,30 euros
- 17.30-18:09h. Preu: des de 1,30 euros
- 18.35-19:14h. Preu: des de 1,30 euros
- 20.35-21:14h. Preu: des de 1,30 euros