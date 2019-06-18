Arribar a Sarria

🚈 Amb tren

Directe des de Madrid

Hores de sortida i arribada:

07.15-13:40h. Tren LD-MD. Preu: 29.80 euros

13.05- 18:59h. Tren Alvia. Preu: 32,65

15.00- 21:07h. Tren LD- MD. Preu: 49.70

22.14-06.42. TrenHotel. Preu: 51,90

Directe des de Barcelona

Hores de sortida i arribada:

09:00h-18:59h. Tren AVE-LD. Preu: 88,90euros

09:30h-21:07h. Tren LD-MD. Preu: 41,30 euros

20.20- 09:01h. TrenHotel. Preu: 56,70 euros

El tren de Barcelona a Sarria també es pot prendre en les següents capitals: Tarragona, Lleida, Saragossa, Pamplona, Vitòria, Burgos, Palència i Lleó.

Directe des de Lugo

Hores de sortida i arribada:

11.10-11:35h. Tren Alvia. Preu: 7,60 euros

16.00-16:24h. Tren MD. Preu: 4 euros

19.18-19.53. TrenHotel. Preu: 14,2 euros

21.35-22.01. Tren MD. Preu: 4 euros

23.56-00:20h. Tren Hotel. Preu: 12,79 euros

www.renfe.com. Telèfon: Informació 24 hores: 912 320 320. Telèfon gratuït Accessibilitat. Sol·licitud assistència al servei de la Plataforma de l'estació: 900 920 922.

🚌 Amb autobús

https://www.monbus.es/es#seleccion

Amb autobús des de Santiago

Horaris:

7:00h-11:10h (hora d'arribada). Preu: des de 5,85 euros

9.00:11:45h. Preu: des de 5,85 euros

11.00-14.06. Preu: des de 5,30 euros

13.45-16:00h. Preu: des de 5,85 euros

15.00-19:15h. Preu: des de 5,85 euros

16.30-21.15. Preu: des de 5,85 euros

Amb autobús des de Lugo

Horaris: