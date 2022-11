"Qui va a Santiago / I no a San Salvador / Serveix al criat / I oblida al Senyor". Guiat per aquesta estrofa, EROSKI CONSUMER ha recorregut a peu els 122 quilòmetres que separen el Parador Nacional de Sant Marcos de Lleó i la Catedral d'Oviedo. Sobre la base de la informació recopilada durant aquesta peregrinació i la inestimable col·laboració de José Antonio Cuñarro Expósito, àlies 'Ender' i ànima máter del Camí de San Salvador, ha elaborat aquesta guia pràctica dividida en 5 etapes, on es descriu amb detall tot l'itinerari.

Oviedo va ser la segona peregrinació més important després de Santiago de Compostel·la

A partir de 1075, quan es va fer públic el contingut de les valuoses relíquies de l'arca custodiada avui en la Cambra Santa de la Catedral d'Oviedo, la capital asturiana es va convertir en el segon lloc més important de peregrinació després de Santiago de Compostel·la i, des d'aquest moment, a més, totes dues peregrinacions van quedar vinculades per sempre. L'inventari de les relíquies, la propaganda, les llegendes i el boca a boca entre els pelegrins van aconseguir traspassar fronteres i encara avui ressonen entre els caminantes aquests antics versos: "Qui va a Santiago / I no a San Salvador / Serveix al criat / I oblida al Senyor".

La muntanya central lleonesa i les estretes valls asturianes

Diverses etapes del Camí de San Salvador transiten íntegra o parcialment per la muntanya, amb tots els avantatges i inconvenients que això suposa. A la majestuositat dels paisatges, que ja van despertar el temor i la curiositat dels pelegrins medievals, i l'absència de trànsit, es contraposa un nombre més limitat de poblacions amb serveis, que no ofereix cap problema si atenem algunes consideracions reflectides en la guia. A més, les tres primeres jornades discorren a una altitud que varia entre els 830 metres de la capital lleonesa i els 1.572 metres del Cant La Tusa, cotes a tenir molt en compte en els mesos hivernals. El perfil de Facebook del Camí de San Salvador , gestionat per José Antonio Cuñarro, és molt actiu i recomanem visitar-ho per a buidar qualsevol dubte i conèixer a cada moment l'estat del Camí.

Gran feina de senyalització i, a vegades, també d'enginyeria

El treball sempre dona els seus fruits, sempre. La senyalització oficial a la província de Lleó, constituïda pels pals de fusta fabricats per Tomero i Romillo, S.L, es va dur a terme en 2008. Va ser a càrrec de l'Associació Quatre Valls, integrada pels municipis pels quals passa el Camí de San Salvador en la part lleonesa, és a dir, els ajuntaments de Lleó, Sariegos, Quadres, La Robla, Pola de Gordón i Villamanín. Per part seva, el Principat d'Astúries es va encarregar de la seva part a partir de l'alt de Pallers.

Aquesta senyalització, no obstant això, cobria pobrament les zones de muntanya. Ningú en aquell any era capaç d'arribar a Poladura pel Camí i molt menys a la Col·legiata d'Arbas. Davant aquest problema, José Antonio Cuñarro, va demanar permís a l'Associació del Camí de San Salvador i en 2009 va començar a fabricar fletxes metàl·liques, que soldava i pintava en la cotxera del seu amic Juan López, ja mort a. c. s. Després de col·locar-les va veure que es podien millorar, ja que els animals doblegaven les fletxes. Així, en 2011, va començar a dissenyar, de nou en aquesta cotxera, les petxines metàl·liques que veiem avui dia. Així mateix ha recorregut el Camí entre Lleó i Oviedo en moltes ocasions, senyalitzant l'itinerari amb pots d'esprai groc.

El treball va ser més enllà, i encara continuarà mentre continuïn passant pelegrins. Al gener de 2012, José Antonio i un amic fuster van col·locar el pal de fusta que indica el desviament a l'alberg de Pallers i San Miguel del Riu. Així mateix, a la fi d'octubre de 2012, ell al costat de Javi i Jesús van construir amb èxit el Pontó de Romanins sobre un rierol que no podia travessar-se durant l'època de crescuda. Esment a part mereix la Creu de San Salvador, fita d'aquest itinerari jacobeo situat a 1.452 metres d'altitud en l'alt dels Romanins. Pes uns 250 quilos i la van hissar entre 8 persones també a la fi d'octubre de 2012.

Xarxa d'albergs

La precisa senyalització unida a una bona xarxa d'albergs són els dos ingredients bàsics que busca qualsevol pelegrí a l'hora de decantar-se per l'una o l'altra ruta. El Camí entre Lleó i Oviedo reuneix els dos, d'aquí el seu auge en els últims anys. A més dels albergs emplaçats a Lleó (Camí Francès) i Oviedo (inici de el Camí Primitiu), el Camí de San Salvador compta amb una xarxa d'albergs municipals pràcticament en tots els finals d'etapa, així com algun alberg privat, la qual cosa parla bé de l'auge i de la popularitat d'aquest camí entre els pelegrins. Sense parlar d'altres allotjaments privats tipus hostal o casa rural que fan d'aquest camí perfectament transitable i permeten dividir les etapes en distàncies molt assequibles. Així, entre Lleó i La Robla es troba l'alberg de Cabanillas; entre La Robla i Poladura de la Tèrcia l'alberg de Buiza, etc. Aquesta infraestructura ajuda el pelegrí a recórrer la ruta conformement a la seva capacitat física, podent emprar des de quatre fins a sis i fins i tot set dies.

Credencial del Pelegrí i Salvadorana

El Camí de San Salvador es pot recórrer amb la credencial oficial, vàlida per a qualsevol Camí de Santiago. Aquesta credencial la tramita i imprimeix la Catedral de Santiago i l'envia a les Parròquies, Bisbats i Associacions d'Amics del Camí de Santiago que la sol·liciten. A més, de manera opcional, és possible fer aquest Camí amb la credencial creada i dissenyada ex profeso per a aquesta ruta. Pot aconseguir-se en l'alberg Fundació Ademar, en l'alberg de les Carbajalas, en l'Oficina municipal d'Informació i Turisme de Lleó i en el bar Central de Carbajal de la Llegua, seu de l'Associació Camí de Santiago Ruta de San Salvador.

Si al pelegrí que recorre, almenys, els últims 100 quilòmetres a peu fins a Santiago, li recompensen amb la Compostela, a aquells que peregrinin des de Lleó a Oviedo pel Camí de San Salvador li gratificaran, previ pagament, de la Salvadorana. És un document acreditatiu signat pel Degà de la Catedral d'Oviedo que es pot demanar tant en la catedral com en l'alberg d'El Salvador.

Bibliografia

Guia en PDF del Camí del Salvador entre Lleó i Oviedo, escrita per José Antonio Cuñarro Expósito, que pot descarregar-se des de: https://drive.google.com/file/d/1nh8xqztdrgd6qvene610rrwgxjfmgc2u/view?usp=drivesdk

Oviedo i el Tresor de la seva Catedral en els Orígens del Camí de Santiago, edició de 2010 patrocinada per la Fundació María Cristina Masaveu Peterson. Aquesta obra recull les Actes del Seminari celebrat en l'I Cicle de Conferències del Camí de Santiago que es va organitzar a Oviedo a l'abril de 2008.

Les peregrinacions a Santiago de Compostel·la, obra en tres volums de Luis Vázquez de Parga, José María Lacarra i Juan Uría Ríu. S'ha consultat un facsímil editat pel Departament d'Educació i Cultura del Govern de Navarra en col·laboració amb Iberdrola de l'edició publicada en 1948 pel Consell Superior de Recerques Científiques.

Les Peregrinacions Jacobeas, obra en tres volums de Luciano Huidobro i Serna i diversos col·laboradors publicada per primera vegada en 1950 i 1951. S'ha consultat l'edició realitzada per la Diputació Provincial de Burgos i Iberdrola amb motiu de l'Any Sant de 1999.