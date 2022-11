Referències documentals del Camí Portuguès:

Les dues millors obres de recerca sobre els Camins de Santiago a Espanya, la de Luciano Huidobro i els seus vuit col·laboradors d'una banda i la de Luis Vázquez de Parga, José María Lacarra i Juan Uría per un altre, al·ludeixen, encara que molt per damunt, a les peregrinacions jacobeas des de Portugal. Luciano Huidobro fa un repàs dels personatges més il·lustres que van peregrinar a Santiago de Compostel·la des del país lusità, sobretot reis. Nomena la peregrinació del rei Sancho II en 1244; la de la reina i devota Santa Isabel, canonitzada en 1625, que va peregrinar en 1326 i 1335; al rei Don Manuel l'Afortunat, que va partir per a Santiago en 1502; el viatge de dos Pares Jesuïtes en 1543 des de Coïmbra; la peregrinació de Francesc d'Holanda, pintor, humanista i arquitecte portuguès, en 1549; les del bisbe de Tui en 1604 i el vescomte de Posa't de Lima en 1610, etc.

Sobre els possibles itineraris seguits per aquests i altres viatgers devots, Luciano Huidobro escriu en el quart capítol del tercer volum de la seva obra Les Peregrinacions Jacobeas: ?la via menys coneguda des de Portugal a Santiago és la que, arribant a la Guàrdia i Tuy, creuava Pontevedra per a rematar en la Porta Traxeira de la ciutat de l'Apòstol, ruta coneguda per ser la via militar romana de Brácara a Asturica Augusta? Després del Miño, solien aquests seguir les antigues vies romanes fins a Redondela, i des d'aquesta arribar a Pontevedra pel Camiño Novo (paradoxalment el més vell), per a sortir cap a Caldas i Padró per la Santiña?. Huidobro també documenta la presència de diversos hospitals de pelegrins a la ciutat de Pontevedra i cita el pas de pelegrins com el Baró de Romisthal, Erich Lassota i Cosme de Médicis per aquesta ciutat.

En la seva recerca sobre les peregrinacions portugueses també refereix la ruta procedent de Chaves que es desviava posteriorment a Zamora per a prosseguir per Sanabria i Orense, per on avança l'itinerari del Camí Sanabrés o Mossàrab.

El relat de Juan Baptista Confalonieri:

A la biblioteca del Vaticà es troba un manuscrit dels viatges que el sacerdot italià Juan Baptista Confalonieri va realitzar entre 1592 i 1597. L'interès jacobeo d'aquest manuscrit es concreta en la peregrinació a cavall que va realitzar en la primavera de 1594 des de Lisboa a Santiago de Compostel·la. Aquesta aventura es troba recollida i traduïda en castellà en el llibre El Camí Portuguès, escrit per Juan M. López Chaves i editat per l'Associació Amics dels Pazos. Pel que sembla, Confalonieri va seguir el mateix itinerari que el viatger alemany Jerónimo Münzer va realitzar just un segle abans i que José García Mercadal va reflectir en la seva obra Viatges d'estrangers per Espanya i Portugal. L'itinerari descrit per Confalonieri des de Lisboa a Santiago, fonamentalment, i el d'altres autors, han estat la base per a la recuperació i senyalització de l'actual Camí Portuguès Central .

El Camí Portuguès en l'actualitat: l'itinerari

Des de Lisboa a Santiago hi ha aproximadament 600 quilòmetres de peregrinació que poden cobrir-se en 24 dies a una mitjana de 25 quilòmetres diaris. Des de Porto es redueixen els quilòmetres a 240 i es necessiten 10 jornades i des de Tui són 119 quilòmetres que poden realitzar-se còmodament en 5 o 6 dies. El tram espanyol de Tui a Santiago de Compostel·la és el que ha recorregut Eroski Consumer fins al moment i el que detalla en aquesta guia de pelegrins.

El Camí Portuguès Central part des de la capital lisboeta i remunta el país lusità de sud a nord passant, entre altres, per les localitats d'Alverca do Ribatejo, Santarém, Golegã, Prendre, Alvaiázere, Rabaçal, Coïmbra, Mealhada, Águeda, Porto, São Pedro de Rates, Barcelos, Posa't de Lima, Rubiães i Valença do Minho. Entra a Espanya per Tui i continua per O Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis i Padró fins a Santiago de Compostel·la.

De tots els itineraris jacobeos és, probablement, un dels quals menys desnivells té. Encara que sí que hi ha algun serral molest no cal parlar de cap O Cebreiro ni Port del Pal que exigeixi un esforç màxim. El Camí travessa la plana de l'antiga província portuguesa de Ribatejo i s'endinsa en la de Beira Litoral, de perfil més fet fallida, per a seguir per les regions naturals de Douro Litoral i Minho. A Galícia el traçat avança paral·lel a les Ries Baixes de Vigo i Pontevedra però aquest paisatge marítim roman vedat i gairebé ocult des del camí de peregrinació.

Senyalització:

La senyalització del traçat complet entre Lisboa i Santiago, segons assenyala José Antonio de la Riera en el pròleg de la guia del Camí Portuguès editat per l'Associació Galega Amics do Camiño de Santiago (AGACS), va finalitzar el 14 de maig de 2006. Va ser fruit de l'esforç, la passió i el treball conjunt de l'Associació gallega amb l'incansable Alexandre dos Santos Rato i les Associacions d'Amics del Camí de Portugal, com les de Valença do Minho i Posa't de Lima. Encara que acabessin en 2006, les tasques de senyalització del tram gallec van començar en 1992 per part d'AGACS i ja en 1993 van publicar una primera guia. Des de Tui a Santiago no hi ha pèrdua perquè, igual que la resta d'itineraris jacobeos, està plagat per les típiques fites amb indicador de distància de la Xunta de Galícia.

Els albergs:

La presència d'albergs de pelegrins en el Camí Portuguès Central a la fi de 2010 és desigual.

Entre Lisboa i Porto no hi ha albergs de pelegrins tal com els coneixem a Espanya i el pelegrí ha d'allotjar-se en les casernes dels Bombeiros Voluntários, en Posades de la Joventut o en Casas parroquials. Acolliment en els uns o els altres hi ha a Lisboa, Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira, Azambuja, Santarém, Golegã, Prendre, Alvaizere, Ansião, Zambujal, Coïmbra, Mealhada, Águeda, Albergaria- A- Velha, Olivera d'Azemeis, São João dóna Madeira, Lourosa i Porto.

Entre Porto i Valença do Minho ja hi ha albergs de pelegrins municipals o d'algun orde religiós en molts dels finals d'etapa més comunes. És el cas de Vilarinho, São Pedro de Rates, Barcelos, Posa't de Lima, Rubiães i Valença do Minho.

A la fi de 2010 en el tram espanyol existeixen 13 albergs que sumen al voltant de 440 places i la informació de les quals es troba detallada en la guia. Deu són públics- de la Xunta i diversos municipals, dos són privats i un altre és propietat de la Comunitat de Franciscans d'Herbón i és gestionat per l'Associació Galega Amics do Camiño de Santiago. Donat l'èxit de participació que té aquest itinerari estranya que no hagin sorgit encara més albergs privats. En anys de major afluència, com el de 2010, les places es queden tales i se solen habilitar edificis provisionals per a albergar als pelegrins.

Segon itinerari més demandat després del Camí Francès:

Les estadístiques no enganyen. Prenent les dades recopilades per l'Oficina d'Acolliment de Pelegrins de Santiago veiem que el Camí Portuguès és des de 2004, any en què es van començar a prendre xifres, la segona ruta de peregrinació amb major afluència després del Camí Francès. Es troba per davant d'itineraris reconeguts com el Camí del Nord, la Via de la Plata i el Camí Primitiu i només en 2010, fins al 30 de novembre, havien recorregut almenys els seus últims cent quilòmetres res menys que 32.848 pelegrins.

