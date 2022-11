Consells per fer el camí amb bici

Abans de sortir planteja bé les etapes.

En el cas del Camí Francès són 760 quilòmetres (27 més si es comença en Sant Joan de Pied de Port); el Camí Aragonés discorre durant 820 quilòmetres. La ruta primitiva és relativament curta, són aproximadament 315 quilòmetres. L'ideal és fer menys quilòmetres per etapa però si pot ser per camí. En línies generals és un recorregut tècnic amb contínues pujades i baixades.

Alguns trams, per desgràcia, cal salvar-los per carretera.

Convé estudiar els perfils de les etapes: totes no són iguals i en tots els trams les cames no se't carregaran igual. (En aquest Web tens perfils de tots els trajectes).

Organitza bé l'equipatge en la bicicleta.Cal portar el pes equilibrat perquè el pedaleig sigui el més còmode possible. Per a això fes-te amb alforjas o graella en la part posterior, un triangle musclera per col·locar sota la barra del selló i guardar les eines, i, alguna cosa molt pràctic és una borsa per col·locar en el manillar, ja que pots guardar aquí

la documentació o les rutes del camí.

Els caminantes tenen preferència fins a les 20:00 sobre els ciclistes. El lloc triat per pernoctar és un altre dels factors que han d'influir a la planificació de la ruta. A partir de les 8 de la tarda, els ciclistes tenen la mateixa preferència en els albergs que els que van a peu. Això és així perquè si un que va a peu arriba a un alberg que està

abarrotat s'hauria d'anar fins al següent, que pot ser que estigui a 10 o 15 km. Això li suposaria 2 o 3 hores més, però a un ciclista seria mitja hora de pedaleig.

Algunes dels avantatges que pots aprofitar pel fet de fer el Camí amb bici són:

- Amb bici podràs escapar fàcilment del Camí de Santiago per conèixer llocs propers interessants.

- Podràs parar més temps en els llocs més bonics del Camí, per mirar tot sense pressa.

- Amb bici tindràs un vehicle per desplaçar-te per les ciutats en què parells, per fer compres, visitar els llocs, etc.

Establir les etapes de la ruta per recórrer-la amb bicicleta és un exercici molt personal. Hi ha multitud d'opcions i depèn del temps previst per realitzar-la, la forma física, l'elecció de la bicicleta, etc. No és el mateix anar per carretera amb bici de carreres que per camins en una de muntanya. O amb cotxe de suport o sense ell ja que no és igual anar carregat amb embalums que sense ells. La divisió d'etapes reflectida més a baix té en compte que es fa a l'estil tradicional, és a dir, amb bici de muntanya, amb equipatge, i per camins sempre que es pugui.

Una mitjana de 12 quilòmetres a l'hora. Un pelegrí a peu fa una mitjana de 5 quilòmetres per hora. Una mitjana assequible per a un ciclista que recorri aquest camí podria estar entre els 11 i 13 quilòmetres a l'hora. Unes 5 hores d'esforç diari per completar 60 quilòmetres.

A l'hivern, majors dificultats. El 90% dels pelegrins, també d'aquells que recorren el camí amb bici, opten per rodar en els mesos de maig a setembre. Les quantioses precipitacions, sobretot a Galícia, fan que internar-se pel seu occident en els mesos hivernals es converteixi en un dur exercici, més amb bicicleta, on el pelegrí ha de rodar en molts trams per asfalt.

El Principat d'Astúries ha rehabilitat i senyalitzat sendes del Camí Primitiu, que estaven perdudes dotant així de major comoditat i seguretat a l'itinerari.

A causa de l'orografia, l'època més recomanable per fer-ho amb bici és des de maig fins a finals de setembre.