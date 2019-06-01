El Camí de Sant Jaume amb bici
Camí Francès
Camí Primitiu
Camí del Nord
Via de la plata
Camí Sanabrés
Camí Basc
Camí Portuguès
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Camí Baztanés
Camí Anglès
Camí de San Salvador
Epíleg a Fisterra i Muxía
Camí Francès
L'eix més important i popular de les peregrinacions xacobeas
Camí Primitiu
Punt de partida per a descobrir la senda del primer camí conegut
Camí del Nord
Via antiga i prefirida pels reis europeus de l'Edat mitjana
Via de la plata
El camí més important que parteix des del sud de la península
Camí Sanabrés
Calçada que comunica el centre de la península amb el nord d'Espanya
Camí Basc
Eix xacobeo fonamental i porta d'entrada al centre de la península
Camí Portuguès
El Camí Portuguès més important i segon camí amb més afluència
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Camí que parteix de Montserrat i s'uneix a uns altres al seu pas per Aragó
Camí Baztanés
Itinerari que conflueix amb el Camí Francès a les portes de Pamplona
Camí Anglès
Ferrol i la Corunya, dues alternatives per al començament d'aquesta ruta
Camí de San Salvador
Ruta des del Parador Nacional Sant Marcos de Lleó i la Catedral d'Oviedo
Epíleg a Fisterra i Muxía
Prolongació dels diferents camins des de Santiago hata Fisterra i Muxia
Consells per fer el camí amb bici
Abans de sortir planteja bé les etapes
En el cas del Camí Francès són 760 quilòmetres (27 més si es comença en Sant Joan de Pied de Port); el Camí Aragonès discorre durant 820 quilòmetres. La ruta primitiva és relativament curta, són aproximadament 315 quilòmetres. L'ideal és fer menys quilòmetres per etapa, però si pot ser pels camins. En línies generals és un recorregut tècnic amb contínues pujades i baixades. Alguns trams, per desgràcia, cal salvar-los per carretera.
Convé estudiar el perfil de la ruta
Totes les etapes no són iguals i per tant, en tots els trams les cames no se't carregaran igual (en aquesta Web tens perfils de tots els trajectes). Són en total 800 quilòmetres, i tindràs a veure el temps del qual disposes per a organitzar els dies amb què comptes.
Organitza bé l'equipatge en la bicicleta
Cal portar el pes equilibrat perquè el pedaleig sigui el més còmode possible. Per a això fes-te amb alforjas o graella en la part posterior, un triangle musclera per a col·locar sota la barra del selló i guardar les eines, i, una cosa molt pràctica és una bossa per a col·locar en el manillar, ja que pots guardar aquí la documentació o les rutes del camí.
Els albergs
El lloc triat per a pernoctar és un altre dels factors que han d'influir en la planificació de la ruta. Fins a les 20.00h, els caminantes tenen preferecia sobre els ciclistes. A partir d'aquesta hora, els ciclistes tenen la mateixa preferència en els albergs que els que van a peu. Això és així perquè si un que va a peu arriba a un alberg que està abarrotat s'hauria d'anar fins al següent, que pot estar a 10 o 15 km de distància. Això li suposaria 2 o 3 hores més de caminada, però per a un ciclista seria a penes mitja hora de pedaleig.
Les etapes
Establir les etapes de la ruta per a recórrer-la amb bicicleta és un exercici molt personal. Hi ha multitud d'opcions i depèn del temps previst per a realitzar-la, la forma física, l'elecció de la bicicleta, etc. No és el mateix rodar amb bici de carreres sobre asfalt, que amb una bici de muntanya per camins. Tampoc és igual comptar amb cotxe de suport o no, ja que no és el mateix anar carregat amb embalums en la bicicleta que sense ells.
La divisió d'etapes que es presenta aquesta Guia està pensada per a fer-la a l'estil tradicional, és a dir, amb bici de muntanya, amb equipatge, i per camins sempre que es pugui.
Una mitjana de 12 quilòmetres a l'hora
Un pelegrí a peu fa una mitjana de 5 quilòmetres per hora. Una mitjana assequible per a un ciclista podria estar entre els 11 i 13 quilòmetres a l'hora. Unes 5 hores d'esforç diari per a completar 60 quilòmetres.
A l'hivern, majors dificultats
El 90% dels pelegrins opta per rodar en els mesos de maig a setembre. Les quantioses precipitacions, sobretot a Galícia, fan que internar-se en el Camí en els mesos hivernals es converteixi en un dur exercici, més encara si es fa amb bicicleta, on el pelegrí ha de rodar en molts trams per asfalt.
Avantatges de fer el Camí amb bici
Algunes dels avantatges que pots aprofitar pel fet de fer el Camí amb bici són:
- Podràs escapar fàcilment del Camí de Santiago per a conèixer llocs pròxims interessants.
- Disposaràs de més temps per a gaudir dels llocs més bonics del Camí, per a mirar tot sense pressa.
- Tindràs un vehicle per a desplaçar-te per les ciutats en què paris, per a fer compres, visitar els llocs, etc.