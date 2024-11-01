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Història

Qui va ser Santiago?

Qui va ser Santiago?

Què és l'Any Jacobeo?

Què és l'Any Jacobeo?

Albor, esplendor i decadència de la peregrinació

Albor, esplendor i decadència de la peregrinació

La Compostela i la Benedicció al pelegrí/a

La Compostela i la Benedicció al pelegrí/a

Credencial

Credencial