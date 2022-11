En l'actualitat existeixen diversos models de credencial vàlids:

, tramitat i imprès per la Catedral de Santiago i que envia a les diferents Parròquies, Bisbats i Associacions d'Amics del Camí de Santiago que la sol·liciten. Les credencials que faciliten algunes Associacions d'Amics del Camí de Santiago , tant de fora d'Espanya com del nostre país, que poden variar en el disseny o en la mena de paper.

. Són una alternativa gairebé desapareguda però és possible demanar a un rector que redacti un document segellat amb les dades del pelegrí, el lloc de partida, la data i el tipus de peregrinació triada. La Credencial o Acreditació Jacobea Universitària. És una iniciativa que l'any 2002 va posar en marxa l'Associació d'Antics Alumnes de la Universitat de Navarra juntament amb les universitats espanyoles situades en el Camí Francès amb l'objectiu de difondre el camí de Sant Jaume entre el col·lectiu universitari a escala internacional. Amb aquesta credencial el pelegrí també pot allotjar-se en els albergs del Camí i sol·licitar a Santiago la Compostela tradicional. A més es considera que un pelegrí ha completat la Peregrinació Jacobea Universitària quan ha realitzat íntegrament, i en aquest cas particular no sols els últims cent quilòmetres, almenys el tram espanyol d'algun dels itineraris del Camí de Santiago. Es pot sol·licitar a través d'https://www.unav.es/alumni/campusstellae/solicita.html i es rep directament en el domicili. També es pot recollir en l'edifici Central de la Universitat de Navarra (Pamplona) situat en el propi Camí de Santiago al seu pas pel Campus Universitari de Pamplona. Una vegada completat el Camí, si es desitja aconseguir la Compostela Universitària, s'ha d'enviar (per correu postal o per correu electrònic) o lliurar personalment en l'Oficina d'Alumni (edifici Central, Campus Universitari, 31080 Pamplona. Espanya) l'original o una fotocòpia de la Credencial Jacobea Universitària degudament segellada amb els segells de les diferents universitats de l'itinerari realitzat (per a cada itinerari o ruta jacobea n'hi ha prou amb segellar en una universitat per ciutat); almenys dos segells per dia del pas pels diferents albergs, parròquies, etc.; el segell de la Universitat de procedència de l'universitari pelegrí i el segell de l'Oficina del Pelegrí de Santiago de Compostel·la. És important aclarir que no fa falta ser universitari o ex-univesitario per a sol·licitar la credencial però sí per a obtenir la Compostela Universitària. Més informació en http://www.campus-stellae.org

La credencial oficial, impresa en cartolina, consta de 14 pàgines de 16 x 19 centímetres que s'obren en forma d'acordió. Es tracta d'un imprès, destinat a servir de carta de presentació, segellament i emplenat per una Parròquia, Catedral, Bisbat, Associació d'Amics del Camí de Santiago, etc. a l'inici del Camí. En les pàgines de l'interior es col·loquen els segells dels albergs, parròquies, etc. que certifiquen el pas del pelegrí per aquest lloc. En arribar a Santiago, en l'Oficina d'Acolliment del Pelegrí (situada enla Rúa do Vilar, 1. Telèfon: +34 981 56 88 46. E-mail: info@peregrinossantiago.es) s'estampa la data i el segell de la S.A.M.I Catedral de Santiago i es lliura la Compostela a aquells que hagin realitzat almenys els últims 100 quilòmetres a peu o cavall, o 200 amb bicicleta.

Consideracions necessàries de la credencial:

En el dors de l'última fulla del quadernet s'enumeren aquestes consideracions necessàries:

Aquesta credencial és només per als pelegrins a peu, bicicleta o cavall, que desitgen desitgen fer la peregrinació amb sentit cristià, encara que només sigui en actitud de cerca.

La credencial té l'objectiu d'identificar al pelegrí, per això la institució que li presenta haurà de ser una Parròquia, Confraria, Associació d'Amics del Camí de Santiago, etc.

La credencial no genera drets al pelegrí. Té dues finalitats pràctiques:

Permet l'accés als albergs que ofereixen l'hospitalitat cristiana del camí. Per a sol·licitar la 'Compostela' en la catedral de Santiago, que és la certificació d'haver complert la peregrinació.

La "Compostela" es concedeix només a qui fa la peregrinació amb sentit cristià: devotionis affectu, voti vel pietatis causa (motivada per la devoció, el vot o la pietat) i només als quals arriben fins a la tomba de l'Apòstol havent recorregut almenys els últims 100 quilòmetres a peu o a cavall, o 200 km amb bicicleta.

La credencial del pelegrí, per tant, només pot expedir-la l'Església a través de les seves institucions pròpies (Bisbat, Parròquia, Confraria, etc) o autoritzades (Federació d'Associacions, Associació d'Amics del Camí de Santiago, etc). Només així podrà concedir-se la "Compostela" en la S. a. M. I. Catedral de Santiago.

Els refugis manquen de subvencions i haurien de mantenir-se, dins de la seva austeritat, amb la col·laboració dels pelegrins (neteja, cuidat de les instal·lacions, facilitar el descans, ajuda econòmica...).

Als grups organitzats amb cotxe de suport o amb bicicleta, es prega que busquin recer alternatiu diferent dels refugis de pelegrins.

El portador de la credencial accepta aquestes condicions.