Què és l'Any Jacobeo?

Ambienta't llegint alguna cosa sobre la història del Camí i la peregrinació: t'ajudarà a sentir-te una baula més de la gran cadena de pelegrins que t'ha precedit, aconseguiràs sublimar l'esforç físic i psicològic a realitzar (les comoditats en el viatge són poques i el cansament pot ser important) i et preparás mentalment per a gaudir millor de la gran experiència cultural en què es converteix el recorregut.

Any Sant o Jubilar és un temps en el qual l'Església concedeix singulars gràcies espirituals als fidels a imitació del que la Bíblia diu de l'Any Jubilar dels israelites: cada 7 anys era Any Sabàtic.

El cas és que va ser el Papa Calixt II, en 1122, qui, donada la magnitud que aconseguia la peregrinació a Santiago, va decidir distingir al santuari compostelano amb el "Privilegi jubilar" o dels "Anys Sants", dispensador de gràcies molt singulars. Ratificada aquesta concessió per Alexandre III per la Butlla en 1179, s'estableix en ella que seran "Anys Sants Compostelanos" aquells en els quals el dia 25 de juliol, festivitat del martiri de Santiago, coincideixi en diumenge. Fins ara hi ha hagut 118 celebracions jubilars. És curiós constatar que la passada de 1993 va coincidir amb la plena entrada de la "Acta Única" que configura una nova Europa sense fronteres, situació molt unida al fenomen europeista de la peregrinació al llarg dels temps.

Gràcies jubilars de l'Any Sant: Indulgència plenària

Es dona sota les següents condicions:

Visitar la catedral recitant alguna oració per exemple el Pare Nostre o el Credo , orant per les intencions del Romà Pontífex.

, orant per les intencions del Romà Pontífex. Rebre els Sagraments de la confessió (15 dies abans o 15 dies després de la visita).

(15 dies abans o 15 dies després de la visita). Combregar després de la confessió.

La Porta Santa:

Un capítol especial mereix l'"obertura de la Porta Santa", amb la qual s'inicia l'Any Jubilar. S'obre en la tarda del 31 de desembre de l'any precedent.

Llavors, l'Arquebisbe de Santiago derroca des de l'exterior, després de colpejar-lo per tres vegades, el muret que tapia l'anomenada "Porta Santa", situada en la girola catedralícia.

Des d'aquest moment romandrà oberta tot l'"Any" , fins al següent 31 de desembre en què serà de nou tapiada.