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Historia

Quen foi Santiago?

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Que é o Ano Xacobeo?

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Albor, esplendor e decadencia da peregrinación

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A Compostela e a Bendición ao peregrino/á

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