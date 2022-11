Que é o Ano Xacobeo?

Ambiéntache lendo algo sobre a historia do Camiño e a peregrinación: axudarache a sentirche un elo máis da gran cadea de peregrinos que che precedeu, conseguirás sublimar o esforzo físico e psicolóxico a realizar (as comodidades na viaxe son poucas e o cansazo pode ser importante) e che preparás mentalmente para gozar mellor da gran experiencia cultural en que se converte o percorrido.

Ano Santo ou Xubilar é un tempo no que a Igrexa concede singulares grazas espirituais aos fieis a imitación do que a Biblia di do Ano Xubilar dos israelitas: cada 7 anos era Ano Sabático.

O caso é que foi o Papa Calixto II, en 1122, quen, dada a magnitude que alcanzaba a peregrinación a Santiago, decidiu distinguir ao santuario compostelán co "Privilexio xubilar" ou dos "Anos Santos", dispensador de grazas moi singulares. Ratificada esta concesión por Alejandro III pola Bula en 1179, establécese nela que serán "Anos Santos Composteláns" aqueles en os que o día 25 de xullo, festividade do martirio de Santiago, coincida en domingo. Até agora houbo 118 celebracións xubilares. É curioso constatar que a pasada de 1993 coincidiu coa plena entrada da "Acta Única" que configura unha nova Europa sen fronteiras, situación moi unida ao fenómeno europeísta da peregrinación ao longo dos tempos.

Grazas xubilares do Ano Santo: Indulxencia plenaria

Dáse baixo as seguintes condicións:

Visitar a catedral recitando algunha oración por exemplo o Pai Noso ou o Credo , orando polas intencións do Romano Pontífice.

, orando polas intencións do Romano Pontífice. Recibir os Sacramentos da confesión (15 días antes ou 15 días despois da visita).

(15 días antes ou 15 días despois da visita). Comulgar tras a confesión.

A Porta Santa:

Un capítulo especial merece a "apertura da Porta Santa", coa que se inicia o Ano Xubilar. Ábrese na tarde do 31 de decembro do ano precedente.

Entón, o Arcebispo de Santiago derruba desde o exterior, tras golpealo por tres veces, o murete que tapia a chamada "Porta Santa", sita na girola catedralicia.

Desde ese momento permanecerá aberta todo o "Ano", até o seguinte 31 de decembro en que será de novo tapiada.