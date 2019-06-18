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Zer da Done Jakueren urtea?
Urte Santuan edo Erretiroan, Elizak berezitasun espiritualak ematen dizkie fededunei, Bibliak israeldarren Jubilar Urteari buruz dioenaren imitazioari esker: 7 urtetik behin Urte Sabatikoa zen.
Kontua da Calixto II aita santuak, 1122an, erabaki zuela, Santiagorako erromesaldia hain handia izanik, santutegi konpostelarra "Erretiratzeko pribilegioa" edo "Urte Santuak" -oso esker-emaile bereziak- bereiztea. Alejandro iii.a Buldak 1179. urtean berretsi zuen kontzesio hori, eta bertan ezartzen da "Urte Santu Konpostelanoak" izango direla uztailaren 25ean, Santiagoko martirioaren egunean, igandea den egunak. Orain arte, 118 jubilazio-ospakizun izan dira. Bitxia da esatea 1993ko iraganaldia bat etorri zela "Akta Bakarra"ren sarrera osoarekin. Akta horrek mugarik gabeko Europa berri bat osatzen du, eta egoera hori oso lotuta dago denboran zehar egindako erromesaldiaren fenomeno europeistarekin.
Eskerrik asko Urte Santuko erretiroagatik: Osoko bilkuraren barkamena
Baldintza hauek bete behar dira:
- Katedrala bisitatzea perpausen bat errezitatuz, adibidez, Aita Gurea edo Kredoa, Erromatar Pontifikoaren asmoengatik otoitz eginez.
- Aitorpenaren sakramentuak jasotzea (bisita baino 15 egun lehenago edo 15 egun geroago).
- Ernegatu aitorpenaren ondoren.
Ate Santua:
Kapitulu berezi bat merezi du "Ate Santua irekitzea", Jubilatu Urtea hasteko. Aurreko urteko abenduaren 31ko arratsaldean irekitzen da. Orduan, Santiagoko artzapezpikuak kanporantz bota zuen, hiru aldiz jo ondoren, Ate Santua izeneko hormatxoa, katedraleko girolan kokatua. Une horretatik aurrera, "Urte" osoan egongo da zabalik, abenduaren 31 arte. Egun horretan, berriro itxiko da.