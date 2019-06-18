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Erromesaldiaren albor, distira eta gainbehera
Alfontso ii.a erregeak hilobiaren gainean eliza xume bat eraikitzeko agindu zuen eta Apostoluaren hilobira bisitariak iristen hasi ziren. 844. urtean, naturaz gaindiko beste fenomeno batek bultzada handia eman zion Santiagori, errekonkista zela eta. Maiatzaren 23an, Clavijon, Logroñotik gertu, Asturiasko Ramiro I. erregeak Abderraman ii.aren tropa musulmanei egin behar die aurre, zenbakizko desabantailan.
Batailaren erdi-erdian, Santiago apostolua ezpata eskuan agertu da, zaldi zuri famatuaren gainean, hilezkoei eraso egiten. Kristauek pronostikoaren aurka egiten dute, eta Jakobeo mitoak behin betiko gainditzen ditu Pirinioak. Santiago Matamorosen apelatiboa jaio zen. X. mendean, Konpostelarako erromesaldia kristautasunean sendotutako gertaera da. Kostaldeko bidearen garaia da, barrualdekoak baino seguruagoa, arabiar ukuiluen eraginpean. 1000. urtetik aurrera zabalduko dira Santiagorako erromesaldiak, lehen erromeroek Erromarekin edo palmondoek Jerusalemekin egin zuten bezala. Erregeek ulertu zuten Bidea libre eta libre mantentzea oso garrantzitsua zela ekonomia, merkataritza eta militar aldetik, beren lurraldea kontrolatzeko. Bi erregek lagunduko diote gehien Done Jakue bideari: Antso iii.a Nagusia nafarra eta Alfontso vi.a gaztelania. Bideak azpiegitura batzuk (galtzadak eta zubiak) eta erromesarentzako laguntza-lekuak ditu. Arlo honetan funtsezkoak izan dira ospitaleetako ordena erlijiosoak, eta horien artean Clunyrena nabarmentzen da.
Santiagorako erromesaldien lehen eklosioa XI. eta XII. mendeetan gertatu zen, arte erromanikoaren gailurrarekin batera. 1122. urtean Calixto II. Aita Santuak Done Jakueren Urtea aldarrikatu zuen uztailaren 25a igandea denean. Jende ugari iristen da Europako bazter guztietara, eta ukitu kosmopolita ematen die ibilbidea igarotzen den hiriei. Bide Frantsesa da erabiliena eta Orreagatik milaka eta milaka erromes ikusten dira urte hauetan. Gero, Zaragozaren konkistarekin, Somportetik Garesera doan adarra prestatuko litzateke. Bordeletik Astorgara doan antzinako galtzada erromatarrak, Gasteiz eta Briviesca zeharkatuz, eta Astorgatik Iria Flaviara doazenak, Done Jakue bidearen oinarri dira, eta hainbat burgos eta hiri sortzen dira, eskulangile eta merkatarien hiri-klase berri bat hartzen dutenak, gehienak frankoak.
XIV. mendetik aurrera, Bidea gainbeheran hasten da, izurri beltzak Europako biztanleria sarraskitu du, kristautasuna zatitzen hasten da (protestanteek erromesaldiak herri-egintzatzat hartzen zituzten), mundua zabaldu egiten da eta erregeek mundu berriak konkistatzeko ahaleginak egiten dituzte. XVII. eta XVIII. mendeetan komunikazioak hobetu egiten dira eta Bideak ospearen zati bat berreskuratzen du eta erromes ospetsuak jasotzen ditu; hala ere, XIX. mendean librepentsalariak, aurkikuntza zientifikoak, industria-iraultza eta hiri-garapena ez dira ondo moldatzen Erdi Aroko oroitzapenak dituen bizimoduarekin. Hain larria izan zen krisia, ezen 1884an Leon xiii.a aita santuak benetako deklaratu behar izan baitzituen Apostoluaren hondakinak, indusketa batzuetan berragertutakoak (XVI. mendean ezkutatu ziren, Francis Drake piratak eragindako eraso ingelesek mehatxatuta). Gaur egun, Santiagorako erromesaldiak garai bateko distira berreskuratzen duela dirudi, eta 1985ean UNESCOk Donejakue Bidea Gizateriaren Ondare Unibertsal izendatu zuen.