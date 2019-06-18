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Konpostela eta bedeinkazioa erromesarentzat
Kredentziala ematean, erromesak edo erromesak haritz-hosto eta bieira jakintsuen ezaugarri den orearekin agiri bat jasotzen du, non latinez adierazten baita erromesaren izena, eta gaur egun Konposta Elizako idazkari nagusiak sinatzen du.
Testua gaztelaniara itzultzeak honela dio:
Santa Apostoliko eta Metropoli Santu honetako Kabildoa Santiago Apostoluaren Aldarearen zigiluaren zaintzapean dagoen Konposta Katedraleko Eliza, Lurraren Orbeko edozein lekutatik Apostoluaren Hilobira, Gure Patroira eta Babesletza honetara iristen diren Fededun eta erromes guztiei: jauna/andrea ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Kristau-zentzua duen tenplua (pietatis causa). Horren fede emateko, agiri hau aurkezten dizut, Eliza Santu honen zigiluarekin berretsita. Santiago de Compostelan emana,.......................................................................................................................................................... jaunaren......................................................................................................................................... La Compostela Kapituluko idazkaria Bideak milurtekoko hasiera honetan izan duen goraldiaren lekuko da. 1985ean, 2.491 lagunek eskatu zuten; 1991n, 7.274 lagunek lortu zuten. 1993an, Urte Santuan, Xuntak turismoa sustatzeko plan izugarria jarri zuen abian, eta 100.000 pertsonak lortu zuten Compostela. Urte Santuan, 1999an, 180.000 erromes baino gehiago ibili ziren oinez, zaldiz edo bizikletaz, kredentziala Santiagon zigilatu zutenak, nahiz eta bederatzi milioi pertsonak baino gehiagok bisitatu zuten Santiago. 2004an, azken Urte Santuan 200.000 egiaztagiri eman ziren. 2017an, 300.000 erromesek baino gehiagok jaso zuten.
Bedeinkazioa erromesarentzat
Bedeinkapen hori erromesak jasotzen du Orreagako kolegiatan bidearen hasieran. Duela urte batzuetatik hona, Bideko zenbait elizak ere eskaintzen dute, erromes guztiak ez direla Orreagatik abiatzen uste baitute. "Jesukristo Gure Jaunaren izenean, har ezazu zure erromesaldiaren ohitura mutur hori, zigortuta eta zuzenduta, Santiagoren oinetara iristen saia zaitezen, eta, bidaia egin ondoren, gure aldera itzul zaitezen gozamenarekin, Jainkoaren laguntzarekin, Amén mende guztietan bizi baita eta nagusi baita. Har ezazu makulu hau, ibilaldiaren eta lanaren euskarri izan dadin, zure erromesaldiaren biderako, etsaiaren katerbak gainditu eta Santiagoren oinetara seguru iristeko, eta, gero, bidaia, gurekin alaitasunez itzultzeko, Jainkoaren beraren urtekoarekin, Amén mendeetan bizi eta nagusi baita".