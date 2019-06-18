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Kredentziala
Erromesaren Kredentziala - igarobideen, gutun kredentzialen eta Lizarrako Elkarteak 60ko hamarkadan asmatutako txartelaren oinordekoa - Santiagoko Bidearen Lagunen Elkarteen Nazioarteko I. Biltzarrean sortu zen, 1987ko azaroan, Jakan. Vieira, bastoia eta kalabaza erakusten dituen azaleko marrazkia - berriro inprimatu zen 2011n -, 2010eko Urte Santuan, koloretako beste bat jarri zen, Ate Santutik sartzen ari zen erromesen masa irudikatzen zuena. Kredentziala Bidearen Lagunen Elkarteetan, Parrokietan, Gotzaindegietan, erromesen aterpetxe batzuetan eta Bidearen hasierako leku tradizionalenetan lor daiteke.
Gaur egun, badira baliozko egiaztagiri-eredu batzuk:
- Erromesaren Harrera Bulegoan ofizial eta gomendatua, Santiago katedralak tramitatu eta inprimatua, eta eskatzen duten parrokietara, gotzaindegietara eta Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteetara bidaltzen duena.
- Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarte batzuek ematen dituzten kredentzialak, bai Espainiatik kanpokoak, bai gure herrialdekoak, diseinu edo paper motaren arabera alda daitezkeenak.
- Parrokoek idatzi eta sinatutako aurkezpen gutunak. Aukera hori ia desagertuta dago, baina parrokoari eska dakioke erromesaren datuak, abiapuntua, data eta aukeratutako erromesaldia jasoko dituen agiri zigilatua idatz dezala.
- Jacobea Unibertsitateko kredentziala edo kreditazioa. Ekimen hori 2002. urtean jarri zuen abian Nafarroako Unibertsitateko Ikasle Ohien Elkarteak, Bide Frantseseko Espainiako unibertsitateekin batera, Done Jakue Bidea nazioartean zabaltzeko asmoz. Kredentzial honekin erromesak Bideko aterpetxeetan ostatu har dezake eta Santiagon Konpostela tradizionala eska dezake. Gainera, erromes batek Jakobea Unibertsitarioaren Erromesaldia osorik egin duenean osatu duela uste da, eta, kasu honetan, ez bakarrik azken ehun kilometroak egin dituenean, Done Jakue Bideko ibilbideren baten Espainiako zatia behintzat. www.unav.es/alumni/campusstellae/solicita.html bidez eska daiteke, eta etxean jasotzen da zuzenean. Nafarroako Unibertsitateko eraikin nagusian ere jaso daiteke, Donejakue bidean, Iruñeko Unibertsitate Campusean. Bidea amaitu ondoren, unibertsitateko konpostela lortu nahi bada, bidali egin behar da (posta arruntez edo posta elektronikoz) edo Iruñeko Aluminoren Bulegoan entregatu (eraikin nagusia, unibertsitateko campusa, 31080 Iruña). Espainia) Unibertsitateko Jakobea Kredentzialaren jatorrizkoa edo fotokopia, egindako ibilbideko unibertsitateen zigiluekin behar bezala zigilatuta (Donejakue Bideko ibilbide edo ibilbide bakoitzerako, nahikoa da hiriz hiri unibertsitate batean zigilatzea); aterpetxe, parrokia eta abarretatik igarotzen den egun bakoitzeko bi zigilu, gutxienez. Unibertsitate erromesaren jatorrizko zigilua eta Santiagoko Erromesaren Bulegoaren zigilua. Garrantzitsua da argitzea ez dela beharrezkoa unibertsitarioa edo unibertsitario ohia izatea kredentziala eskatzeko, baina bai unibertsitateko konpostela lortzeko. Informazio gehiago: http://www.campus-stellae.org
Agiri ofiziala kartoi mehean inprimatua da, eta 16 x 19 zentimetroko 14 orrialde ditu, eskusoinu gisa irekitzen direnak. Inprimakia aurkezpen-gutun bat da, eliza, katedrala, gotzaindegia, Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea eta abarrek zigilatua eta betea. bidearen hasieran. Barrualdeko orrietan aterpetxe, parrokia eta abarren zigiluak jartzen dira. erromesa leku horretatik pasatzen dela ziurtatzen dutenak. Santiagora iristean, Erromesaren Harrera Bulegoan (Rúa do Vilar, 1. Telefonoa: +34 981 56 88 46. Emaila: info@peregrinossantiago .es) Santiago Katedrala LGSren data eta zigilua estanpatu dira, eta Konpostela gutxienez azken 100 kilometroak oinez edo zaldiz egin dituztenei edo 200 km bizikletaz egin dituztenei eman zaie.
Kredentzialaren beharrezko kontsiderazioak:
Koadernotxoaren azken orriaren atzeko aldean, honako ohar hauek aipatzen dira:
- Kredentzial hau erromesaldia kristau-zentzuz egin nahi duten oinezko, bizikleta edo zaldi erromesentzat baino ez da, nahiz eta bilaketa-jarrera hutsa izan.
- Kredentzialak erromesa identifikatzeko helburua du, horregatik aurkezten duen erakundeak parrokia, kofradia, Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea eta abar izan beharko du.
- Kredentzialak ez dio eskubiderik ematen erromesari. Bi helburu praktiko ditu:
Bidearen kristau abegitasuna eskaintzen duten aterpetxeetara sartzeko aukera ematen du.
Santiagoko katedralean 'Konpostela' eskatzeko, erromesaldia bete izanaren ziurtagiria.
Erromesaldia kristau-zentzuz egiten duenari bakarrik ematen zaio "Compostela": devotionis affectu, voti vel pietatis causa (debozioak, botoak edo pietateak eragindakoa) eta Apostoluaren hilobiraino iristen direnei bakarrik, azken 100 kilometroak oinez edo zaldiz egin badituzte, edo 200 km bizikletaz.
Erromesaren kredentziala, beraz, Elizak bere erakunde propioen (Gotzaintza, Parrokia, Kofradia, etab.) edo baimenduen (Elkarteen Federazioa, Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea, etab.) bidez bakarrik eman dezake. Horrela bakarrik eman daiteke "Konpostela" Hegoaldean. A M I. Santiago katedrala.
Aterpetxeek ez dute diru-laguntzarik eta, beren soiltasunaren barruan, erromesen laguntzarekin mantendu beharko lirateke (garbiketa, instalazioak zaintzea, atsedena erraztea, laguntza ekonomikoa...). Laguntzeko autoarekin edo bizikletaz antolatutako taldeei eskatzen zaie erromesen babeslekuez bestelako aterpea bilatzeko.
Kredentzialaren eramaileak baldintza hauek onartzen ditu.