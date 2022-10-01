Aholkuak
Nola elikatu bidean
Prestakuntza fisikoa
Atleta handi batek, a priori, 800 kilometro inguru egin behar ditu hilabete batean, egunero, baina e […]
Motxila aukeratzea
Motxila on batean dirua gastatzea merezi du. Erromesaren oskola da, aldapetara daraman etxea. […]
Aterpetxeak, bidearen bereizgarria
Publikoak, parrokiakoak edo pribatuak, erromesen aterpetxeak dira Done Jakue Bidearen ezaugarri ugar […]
Martxan zaudenean
Lehenengo egunetan etapa luzeak eta erritmo onean ibiltzeak gidabaimena ateratzeak, berehala Ferrari […]
Behar-beharrezkoa denarekin bidaiatzea
Motxila egitea da erromesei buruhauste gehien ematen dien zereginetako bat: Zer sartzen dut? Etxean […]
Aurretiazko plangintza
Bidaia etxeko aretoan hasiko da.' Erabilgarria da egin nahi den ibilbidea dokumentatzea eta alde […]