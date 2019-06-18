Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Martxan zaudenean
Gure kasuan, istripua izateko arriskua %100ekoa izango da. Esaera zaharrak bezala ibiltzen da, eta gazte bat bezala iritsiko zara" da erromes profano batek jaso dezakeen aholkurik onena.
Lehenengo hiru egunetan ez da komeni egunean 20 kilometro baino gehiago egitea. Hasierako minak eta eragozpenak desagertu ondoren, kilometro-kopurua handitu daiteke pixkanaka, egun bakoitzeko 30 kilometrora edo gehiagora iritsi arte, baina batez beste 25 kilometro egunean.
Bidean kirolari asko ausartzen dira egunean 40 eta 45 kilometroko ibilaldietara, nahiz eta batzuk tendinitis beldurgarrien biktima izan. Ohikoenak tendoi peroneoikoak eta Akilesen orpoarenak dira. Lesioak saihesteko, luzatze-taula erraz bat egin behar da, ibili aurretik eta ariketa amaitutakoan, batez ere hankak (izterrondoak, koadrizepsak eta muskulu bikiak), bizkarra, lunbarrak eta sorbaldak luzatuz. Luzaketen best seller-a Bob Anderson-en 'Estirando' lana da.