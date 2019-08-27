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Aterpetxeak, bidearen bereizgarria
Bide Frantsesean bakarrik 260 baino gehiago daude, eta egoera horrek hainbat aukera ematen ditu gaua igarotzeko, eta, beraz, ia nahierara banatzen ditu etapak. Parrokiako eta ordena erlijiosoko aterpetxeak izan ziren erromesak beren borondatez hartu zituzten lehenak, eta filosofia horri eutsi behar izan zioten erromesaldiaren sustraiak bizirik mantentzeko.
Aterpetxe publikoetan, oro har, ezin da erreserbarik egin, eta helmugaren arabera betetzen dira. Oinezko ibilbidea egiten dutenek, zaldiz edo bizikletaz ibiltzen direnek dute lehentasuna. Bertan ostatu hartzeko, ezinbestekoa da kredentziala eramatea eta egonaldia gau batekoa besterik ez da, gaixotasunagatik edo ezinbesteko arrazoiengatik izan ezik.
Aterpetxe pribatuek erreserba egiteko aukera ematen dute eta ohitura da aldez aurretik ohea erreserbatzea, batez ere udan eta baita etxetik atera aurretik ere. Donejakue bidea biziberritzean, aterpetxe pribatuak euli gisa sortu dira, eta badira erromesen aterpetxeak baino gehiago hostalak diruditenak. 90eko hamarkadako literez betetako areto gardenetatik aterpetxe bihurtu da, eta, itsasbazterrez gain, banakako eta biko gelak eskaintzen dituzte. Ez da harritzekoa oheko arropa, garbigailua eta lehorgailua, sukaldea eta hozkailua, vending-a, taberna, Interneteko konexioa eta oinetan masajeak ematen dituzten makinak izatea.