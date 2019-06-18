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Zentzuz jokatzea
Done Jakue bidea ez da inposizioz egiten, aukera librea da eta horregatik erromesak ez du sinetsi behar pribilegioak dituenik. Ibilbideko aterpetxe eta establezimenduetan hezkuntzarekin jokatu behar da, jabeei eta ospitalekoei errespetuz hitz egin eta larrialdiik gabe. Boluntarioak ere erromesak dira, eta izenak dioen bezala, modu eskuzabalean laguntzen dute eta gosariak prestatzen dituzte, afaria erosi eta egiten dute, instalazioak garbitzen dituzte, zauriak sendatzen dituzte, etab.
Bidean ez da zaborrik bota behar. Horretarako, poltsa huts bat eramatea komeni da eta etapan pilatzen diren bilgarri, lata eta janari-hondakin guztiak bertan uztea.
Erromes guztiek errespetu bera merezi dute, bai hamar bide egin dituztenek, bai hasten direnek, bakoitzak bere helburu eta itxaropenak ditu, baina guztiek helburu bera dute. Gizalegez eta giza balioz betetako eskola onenetako bat da Bidea. Eguneroko ikasketak entzuten jakin besterik ez da egin behar, etxe berritua, umore hobekoa eta pertsona hobea izateko.
Kontsekuentea izan behar da, ez da bidezkoa aterpea dohainik eskatzea edo aterpetxeen prezioaz kexatzea eta dirua kontrolik gabe gastatzea alferrikako gauzetan.