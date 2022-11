Comportar-se amb sentit comú

El camí de Sant Jaume no es fa per imposició, és una elecció lliure i per això el pelegrí no ha de creure que té privilegis. En els albergs i establiments de la ruta cal comportar-se amb educació, sense avassallar als propietaris i hospitaleros i sense urgències. Els hospitaleros voluntaris són també pelegrins i, com el seu nom indica, ajuden de manera desinteressada i preparen els desdejunis, compren i fan el sopar, netegen les instal·lacions, curen ferides, etc.

No cal tirar escombraries en el Camí, per a això convé portar una bossa buida i dipositar en ella tots els embolcalls, llaunes i restes de menjar que es vagin acumulant durant l'etapa.

Tots els pelegrins mereixen el mateix respecte, tant els que han fet deu camins com els que comencen, cadascun part amb objectius i expectatives diferents, però tots acaben abraçant la mateixa fi. El Camí és una de les millors escoles en civisme i valors humans que es pot trobar, només cal saber escoltar els seus ensenyaments cada dia per a tornar a casa renovat, de millor humor i sent millor persona.

Cal ser conseqüent, no és de rebut demanar refugi gratuït o queixar-se del preu dels albergs i gastar els diners sense control en coses prescindibles.