San Salvador Bidea

"Nor doa Santiagora / Eta ez San Salvadorrera / Zerbitzatu morroia / Eta ahaztu jauna". Ahapaldi horretan oinarrituta, EROSKI CONSUMER oinez ibili da Leongo San Markos paradore nazionala eta Oviedoko katedrala bereizten dituzten 122 kilometroetan. Erromesaldi horretan bildutako informazioan eta José Antonio Cuñarro Expósitoren, 'Ender' ezizenekin eta San Salvadorreko bideko arima saterrarekin, bost etapatan banatutako gida praktiko hau egin du, ibilbide osoa xehetasunez deskribatzen duena.

Oviedo izan zen bigarren erromesaldirik garrantzitsuena Santiagoren atzetik

1075etik aurrera, gaur Oviedoko Katedraleko Ganbera Santuan gordetako kutxaren erlikia baliotsuen edukia argitaratu zenean, Asturiasko hiriburua bigarren erromesaldi-leku garrantzitsuena bihurtu zen Santiagoren atzetik, eta, une horretatik aurrera, gainera, bi erromesaldiak betiko lotuta geratu ziren. Erromesen arteko erlikien, propagandaren, kondairen eta aho-ahoko ahoaren inbentarioak mugak gainditzea lortu zuen, eta gaur egun ere ibiltarien artean antzinako bertso hauek daude: "Nor doa Santiagora / Eta ez San Salvadorrera / Zerbitzatu morroia / Eta ahaztu jauna".

Leongo erdialdeko mendia eta Asturiasko haran estuak

Done Salbatore Bideko zenbait etapa menditik igarotzen dira oso-osorik edo zati batean, horrek dakartzan abantaila eta eragozpen guztiekin. Erdi Aroko erromesen beldurra eta jakin-mina piztu zuten paisaien handitasunari eta trafikorik ezari kontrajartzen zaizkio zerbitzuak dituzten herrien kopuru mugatu bat, eta horrek ez du inolako arazorik gidan jasotako zenbait alderdi kontuan hartuz gero. Gainera, lehenengo hiru lanaldiak Leongo hiriburutik 830 metrora eta Canto La Tusatik 1.572 metrora bitartean daude. Kota horiek oso kontuan hartzekoak dira neguko hilabeteetan. San Salvador bidearen Facebook-en profila, José Antonio Cuñarrok kudeatua, oso aktiboa da, eta bisitatzea gomendatzen dugu, edozein zalantza argitzeko eta une bakoitzean bidearen egoera ezagutzeko.

Seinaleztatze-lan handia eta, batzuetan, baita ingeniaritza-lana ere

Lanak beti ematen ditu fruituak, beti. Leongo probintziako seinaleztapen ofiziala, Tomero y Romillo, S.L.k fabrikatutako egurrezko zutoinek osatua, 2008an egin zen. Cuatro Valles elkartearen ardura izan zuen, Leonen San Salvadorreko Bidea igarotzen duten udalerriek osatua, hau da, Leon, Sariegos, Cuadras, La Robla, Pola de Gordón eta Villamaningo udalek. Bestalde, Asturiasko Printzerria Pajares gainetik arduratu zen. Seinaleztapen horrek, ordea, ez zituen mendialdeak behar bezala estaltzen. Urte hartan inor ez zen gai Poladurara bidean barrena iristeko, eta are gutxiago Arbaseko kolegiatara. Arazo horren aurrean, José Antonio Cuñarrok baimena eskatu zion San Salvadorreko Bidearen Elkarteari, eta, 2009an, metalezko geziak egiten hasi zen. Gezi horiek bere lagun Juan Lópezek, ordurako hilda zegoenak, soldatu eta margotzen zituen. Jarri ondoren, hobetu zitezkeela ikusi zuen, animaliek geziak tolesten baitzituzten. Hala, 2011n, gaur egun ikusten ditugun maskor metalikoak diseinatzen hasi zen berriro kotxetegi horretan. Halaber, Leon eta Oviedo arteko bidean ibili da askotan, eta spray horiko poteak jarri ditu. Lana haratago joan zen, eta oraindik ere jarraituko du erromesak pasatzen diren bitartean. 2012ko urtarrilean, José Antoniok eta zurgin lagun batek egurrezko zutoina jarri zuten, Pajares eta San Miguel del Ríoko aterpetxera desbideratzeko. Era berean, 2012ko urriaren amaieran, berak, Javi eta Jesusekin batera, Erromerosko Pontoia arrakastaz eraiki zuen ur-goraldi garaian zeharkatu ezin zen erreka baten gainean. Aparteko aipamena merezi du San Salvadorreko gurutzeak, Los Romeros gainean 1.452 metroko altueran dagoen ibilbide jakobeo honen mugarria. 250 kilo inguru pisatzen du, eta 8 pertsona artean igo zuten 2012ko urriaren amaieran.

Aterpetxeen sarea

Ibilbide bat edo bestea aukeratzeko orduan, erromesek oinarrizko bi osagai bilatzen dituzte: seinale zehatzak eta aterpe-sare on bat. Leon eta Oviedoren arteko bideak biak biltzen ditu, eta horregatik egin du azken urteotako gorakada. Leonen (Bide Frantsesa) eta Oviedon (Bide Primitiboaren hasiera) dauden aterpetxeez gain, San Salvadorreko Bideak udal-aterpetxeen sare bat du ia etapa-amaiera guztietan, baita aterpetxe pribatu bat edo beste ere, eta horrek ondo hitz egiten du erromesen arteko bide horren goraldiaz eta ospeaz. Beste ostatu pribatu batzuez hitz egin gabe (hostal edo landetxe motakoak), bide hori ezin hobeto ibiltzeko modukoa egiten baitute, eta etapak distantzia oso eskuragarrietan banatzeko aukera ematen baitute. Hala, Leon eta La Robla artean Cabanillasko aterpetxea dago; La Robla eta Poladura de la Terciaren artean, Buitzako aterpetxea, etab. Azpiegitura honek erromesari bere gaitasun fisikoaren arabera ibilbidea egiten laguntzen dio, eta lau egunetik sei edo zazpi egunera bitarte erabil ditzake.

Erromes eta Salvadorreko kredentziala

Done Salbatore bidea kredentzial ofizialarekin egin daiteke, Done Jakue biderako balio baitu. Kredentziala Santiago katedralak tramitatu eta inprimatzen du eta eskatzen duten parrokietara, gotzaindegietara eta Done Jakue Bidearen Lagunen Elkarteetara bidaltzen du. Gainera, nahi izanez gero, bide hau ibilbide honetarako propio sortutako eta diseinatutako egiaztagiriarekin egin daiteke. Ademar Fundazioaren aterpetxean, Las Carbajalas aterpetxean, Leongo Udalaren Informazio eta Turismo Bulegoan eta Camino de Santiago Ruta de San Salvador elkartearen egoitzan lor daiteke. Gutxienez azken 100 kilometroak oinez Santiagoraino egiten dituen erromesari Konpostelako saria ematen badiote, Leondik Oviedora San Salvadorreko bidean barrena doazen erromesek Salvadorana eskertuko diote, ordaindu ondoren. Oviedoko Katedraleko Deanak sinatutako egiaztagiria da, katedralean nahiz El Salvadorreko aterpetxean eska daitekeena.

Bibliografia

