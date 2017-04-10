Albergue de El Salvador de Oviedo

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación Astur Leonesa de Amigos del Camino de Santiago

Persona encargada de atender el albergue: Pablo Sánchez

Observaciones: Se trata de un local con unos 600 metros cuadrados de superficie en el que se pueden acoger a 50 personas. Son unas instalaciones amplias y luminosas. Está situado a unos 800 mt de la Plaza de la Catedral. El albergue es también, desde 2012, la sede de la Asociación Astur Leonesa de Amigos del Camino de Santiago. Para aquellas personas que no pernocten en el albergue y que quieran solicitar información sobre el Camino u obtener la credencial hay un horario preferente de atención de 18:00 a 21:00. Cerca del albergue, en el bar David´s, se pueden dejar las mochilas antes de la apertura. Su ubicación está indicada en un mapa en la misma puerta del albergue. Hay fundas de almohada y de colchón para aquellos peregrinos que las soliciten.