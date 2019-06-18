"Quien va a Santiago / Y no a San Salvador / Sirve al criado / Y olvida al Señor". Guiado por esta estrofa, EROSKI CONSUMER ha recorrido a pie los 122 kilómetros que separan el Parador Nacional de San Marcos de León y la Catedral de Oviedo. En base a la información recopilada durante esta peregrinación y la inestimable colaboración de José Antonio Cuñarro Expósito, alias 'Ender' y alma máter del Camino de San Salvador, ha elaborado esta guía práctica dividida en 5 etapas, donde se describe con detalle todo el itinerario.

Oviedo fue la segunda peregrinación más importante tras Santiago de Compostela

A partir de 1075, cuando se hizo público el contenido de las valiosas reliquias del arca custodiada hoy en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, la capital asturiana se convirtió en el segundo lugar más importante de peregrinación tras Santiago de Compostela y, desde ese momento, además, ambas peregrinaciones quedaron vinculadas para siempre. El inventario de las reliquias, la propaganda, las leyendas y el boca a boca entre los peregrinos lograron traspasar fronteras y aún hoy resuenan entre los caminantes estos antiguos versos: "Quien va a Santiago / Y no a San Salvador / Sirve al criado / Y olvida al Señor".

La montaña central leonesa y los angostos valles asturianos

Varias etapas del Camino de San Salvador transitan íntegra o parcialmente por la montaña, con todas las ventajas e inconvenientes que esto supone. A la majestuosidad de los paisajes, que ya despertaron el temor y la curiosidad de los peregrinos medievales, y la ausencia de tráfico, se contrapone un número más limitado de poblaciones con servicios, que no ofrece problema alguno si atendemos algunas consideraciones reflejadas en la guía. Además, las tres primeras jornadas discurren a una altitud que varía entre los 830 metros de la capital leonesa y los 1.572 metros del Canto La Tusa, cotas a tener muy en cuenta en los meses invernales. El perfil de Facebook del Camino de San Salvador , gestionado por José Antonio Cuñarro, es muy activo y recomendamos visitarlo para despejar cualquier duda y conocer en cada momento el estado del Camino.

Gran trabajo de señalización y, en ocasiones, también de ingeniería

El trabajo siempre da sus frutos, siempre. La señalización oficial en la provincia de León, constituida por los postes de madera fabricados por Tomero y Romillo, S.L, se llevó a cabo en 2008. Corrió a cargo de la Asociación Cuatro Valles, integrada por los municipios por los que pasa el Camino de San Salvador en la parte leonesa, es decir, los ayuntamientos de León, Sariegos, Cuadros, La Robla, Pola de Gordón y Villamanín. Por su parte, el Principado de Asturias se encargó de su parte a partir del alto de Pajares.

Esta señalización, sin embargo, cubría pobremente las zonas de montaña. Nadie en aquel año era capaz de llegar a Poladura por el Camino y mucho menos a la Colegiata de Arbas. Ante ese problema, José Antonio Cuñarro, pidió permiso a la Asociación del Camino de San Salvador y en 2009 comenzó a fabricar flechas metálicas, que soldaba y pintaba en la cochera de su amigo Juan López, ya fallecido D.E.P. Tras colocarlas vio que se podían mejorar, ya que los animales doblaban las flechas. Así, en 2011, empezó a diseñar, de nuevo en esa cochera, las conchas metálicas que vemos hoy en día. Asimismo ha recorrido el Camino entre León y Oviedo en muchas ocasiones, señalizando el itinerario con botes de spray amarillo.

El trabajo fue más allá, y aún continuará mientras sigan pasando peregrinos. En enero de 2012, José Antonio y un amigo carpintero colocaron el poste de madera que indica el desvío al albergue de Pajares y San Miguel del Río. Asimismo, a finales de octubre de 2012, él junto a Javi y Jesús construyeron con éxito el Pontón de Romeros sobre un arroyo que no podía atravesarse durante la época de crecida. Mención aparte merece la Cruz de San Salvador, hito de este itinerario jacobeo situado a 1.452 metros de altitud en el alto de Los Romeros. Pesa unos 250 kilos y la izaron entre 8 personas también a finales de octubre de 2012.

Red de albergues

La precisa señalización unida a una buena red de albergues son los dos ingredientes básicos que busca cualquier peregrino a la hora de decantarse por una u otra ruta. El Camino entre León y Oviedo reúne los dos, de ahí su auge en los últimos años. Además de los albergues emplazados en León (Camino Francés) y Oviedo (inicio del Camino Primitivo), el Camino de San Salvador cuenta con una red de albergues municipales prácticamente en todos los finales de etapa, así como algún que otro albergue privado, lo que habla bien del auge y de la popularidad de este camino entre los peregrinos. Sin hablar de otros alojamientos privados tipo hostal o casa rural que hacen de este camino perfectamente transitable y permiten dividir las etapas en distancias muy asequibles. Así, entre León y La Robla se encuentra el albergue de Cabanillas; entre La Robla y Poladura de la Tercia el albergue de Buiza, etc. Esta infraestructura ayuda al peregrino a recorrer la ruta con arreglo a su capacidad física, pudiendo emplear desde cuatro hasta seis e incluso siete días.

Credencial del Peregrino y Salvadorana

El Camino de San Salvador se puede recorrer con la credencial oficial, válida para cualquier Camino de Santiago. Esta credencial la tramita e imprime la Catedral de Santiago y la envía a las Parroquias, Obispados y Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago que la solicitan. Además, de manera opcional, es posible hacer este Camino con la credencial creada y diseñada ex profeso para esta ruta. Puede conseguirse en el albergue Fundación Ademar, en el albergue de Las Carbajalas, en la Oficina municipal de Información y Turismo de León y en el bar Central de Carbajal de la Legua, sede de la Asociación Camino de Santiago Ruta de San Salvador.

Si al peregrino que recorre, al menos, los últimos 100 kilómetros a pie hasta Santiago, le recompensan con la Compostela, a aquellos que peregrinen desde León a Oviedo por el Camino de San Salvador le gratificarán, previo pago, de la Salvadorana. Es un documento acreditativo firmado por el Deán de la Catedral de Oviedo que se puede pedir tanto en la catedral como en el albergue de El Salvador.

Bibliografía

Guía en PDF del Camino del Salvador entre León y Oviedo, escrita por José Antonio Cuñarro Expósito, que puede descargarse desde: https://drive.google.com/file/d/1NH8XQZtdRGd6QvEne610rRwgXJFMgc2U/view?usp=drivesdk

Oviedo y el Tesoro de su Catedral en los Orígenes del Camino de Santiago, edición de 2010 patrocinada por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson. Esta obra recoge las Actas del Seminario celebrado en el I Ciclo de Conferencias del Camino de Santiago que se organizó en Oviedo en abril de 2008.

Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, obra en tres volúmenes de Luis Vázquez de Parga, José María Lacarra y Juan Uría Ríu. Se ha consultado un facsímil editado por el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra en colaboración con Iberdrola de la edición publicada en 1948 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Las Peregrinaciones Jacobeas, obra en tres volúmenes de Luciano Huidobro y Serna y varios colaboradores publicada por primera vez en 1950 y 1951. Se ha consultado la edición realizada por la Diputación Provincial de Burgos e Iberdrola con motivo del Año Santo de 1999.