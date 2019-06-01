La nueva guía del Camino de Santiago de Eroski Consumer te proporciona algunas pistas para que elijas el camino que mejor se adapte a tus objetivos

Enhorabuena, ya has tomado la decisión más importante: ¡hacer el camino de Santiago! A partir de ahora serán numerosas las cuestiones que resolver: qué ruta elegir, dónde dormir, qué visitar… Por eso, queremos ayudarte. La nueva Guía del Camino de Santiago de EROSKI CONSUMER cuenta con más información y nuevos detalles actualizados para que elijas el camino que mejor se adapte a ti. Preguntas y dudas como qué camino recorrer de acuerdo a tus necesidades físicas, cuál es la mejor ruta según el tiempo del que dispones o por ejemplo, qué recorrido es el más interesante para tus inquietudes como visitante ávido de arquitectura e historia están más que resueltas.

¡Ultreia y buen camino!