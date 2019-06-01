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¿Qué camino de Santiago elegir? ¡Te ayudamos!

La nueva guía del Camino de Santiago de Eroski Consumer te proporciona algunas pistas para que elijas el camino que mejor se adapte a tus objetivos

Enhorabuena, ya has tomado la decisión más importante: ¡hacer el camino de Santiago! A partir de ahora serán numerosas las cuestiones que resolver: qué ruta elegir, dónde dormir, qué visitar… Por eso, queremos ayudarte. La nueva Guía del Camino de Santiago de EROSKI CONSUMER cuenta con más información y nuevos detalles actualizados para que elijas el camino que mejor se adapte a ti. Preguntas y dudas como qué camino recorrer de acuerdo a tus necesidades físicas, cuál es la mejor ruta según el tiempo del que dispones o por ejemplo, qué recorrido es el más interesante para tus inquietudes como visitante ávido de arquitectura e historia están más que resueltas.

¡Ultreia y buen camino!

El Camino de Santiago

Camino Francés

Camino Primitivo

Camino del Norte

Vía de la plata

Camino Sanabrés

Camino Vasco

Camino Portugués

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Baztanés

Camino Inglés

Camino de San Salvador

Epílogo a Fisterra y Muxía

Número de caminos y de etapas

El Camino de Santiago ha sido, y sigue siendo, la ruta más antigua de peregrinaje, la más concurrida y también más celebrada del viejo continente. Está compuesto por 12 caminos reconocidos oficialmente, aunque hay más. A su vez, estos 12 caminos reúnen un total de 172 etapas y todas ellas esperan a que los peregrinos las recorran hasta llegar a Santiago de Compostela. En total, más de 1,500 km repletos de flechas amarillas, paisajes y leyendas.

Sin embargo, todos los caminos no son iguales, cada uno conlleva una dificultad diferente y se caracteriza por una orografía y un firme distinto; en algunos se camina por sendas o pistas, los hay que discurren por carretera y otros muchos combinan ascensos pronunciados, las famosas “rutas rompe piernas”, y descensos que requieren una previa preparación para evitar tendinitis y problemas musculares que pueden dificultar su continuación.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7

El eje más importante y popular de las peregrinaciones xacobeas

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4

Punto de partida para descubrir la senda del primer camino conocido

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7

Vía antigua y prefirida por los reyes europeos de la Edad Media

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6

El camino más importante que parte desde el sur de la península

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7

Calzada que comunica el centro de la península con el norte de España

Camino Vasco

Camino Vasco

Etapas 8
km 203,4

Eje xacobeo fundamental y puerta de entrada al centro de la península

Camino Portugués

Camino Portugués

Etapas 6
km 118,8

El Camino Portugués más importante y segundo camino con más afluencia

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0

Camino que parte de Montserrat y se une a otros a su paso por Aragón

Camino Baztanés

Camino Baztanés

Etapas 6
km 109,4

Itinerario que confluye con el Camino Francés a las puertas de Pamplona

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2

Ferrol y A Coruña, dos alternativas para el comienzo de esta ruta

Camino de San Salvador

Camino de San Salvador

Etapas 5
km 121,8

Ruta desde el Parador Nacional San Marcos de León y la Catedral de Oviedo

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1

Prolongación de los diferentes caminos desde Santiago hata Fisterra y Muxia