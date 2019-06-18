Cómo salir de Santiago

La oficina de turismo de Santiago de Compostela se encuentra en la Rúa do Vilar, 63. En la misma calle y a escasa distancia de la Oficina del Peregrino, donde se obtiene la compostela. El teléfono es el (+34) 981 555 129. El correo electrónico de la oficina de turismo es [email protected]

Moverse desde Santiago de Compostela hacia cualquier destino nacional o internacional es muy sencillo gracias a la variedad de opciones de transporte disponibles.

🚍 🚄 ✈️ Autobús, tren o avión

Puedes salir en autobús desde la Estación Central, situada en Rúa Clara Campoamor, s/n (Tel. 981 54 24 16, www.tussa.org), o viajar en tren desde la Estación Santiago de Compostela en Rúa Hórreo, 75 A (Tel. 902 240 202, www.renfe.es), que ofrece múltiples servicios y conexiones.

Si prefieres viajar en avión, el Aeropuerto Rosalía de Castro (antes conocido como Labacolla) conecta Santiago con una amplia variedad de destinos nacionales e internacionales a través de compañías como Iberia, Vueling, Ryanair o Lufthansa, entre otras (Aeropuerto Santiago-Rosalía de Castro | Aena). La línea 6A de autobuses urbanos conecta el aeropuerto con la estación intermodal. Su frencuencia es cada 20 ó 30 minutos de las 7:00 a las 23:00.

Para facilitar aún más la planificación de tu salida desde Santiago, también puedes utilizar herramientas online como Omio, que te permite comparar y reservar fácilmente billetes de tren, autobús o avión, accediendo en un solo lugar a horarios, precios, duración del trayecto y compañías operadoras. Una opción práctica y sencilla para organizar tu viaje sin complicaciones.

🚘 En coche de alquiler

Se puede volver en coche de alquiler y aprovechar los descuentos que ofertan diferentes plataformas como Kayak, Centauro y Sitx.

🚲 Para enviar la bicicleta de vuelta a casa Los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela en bici pueden facturar la bicicleta y enviarla de vuelta a casa con las siguientes empresas:

Correos

Se puede enviar la bicicleta de vuelta a casa a través de Correos , solo hay que buscar la oficina postal más cercana y desde allí la enviaremos de vuelta.

En Santiago de Compostela hay una oficina a 2 minutos de la Catedral, en la Rúa do Franco, 4, y un punto de atención al peregrino en la misma Oficina del Peregrino de la calle Carretas a donde tendrás que ir a recoger tu Compostela. Si se finaliza el camino en Fisterra se puede enviar la bici de vuelta desde la Oficina que está en la Calle Coruña.

Envíos internacionales:

Desde las oficinas de Santiago de Compostela también puedes enviar la bicicleta a otros países de Europa. Se permite el envío a los siguientes países: Austria, Azores, Francia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía y Suiza.

En envíos internacionales es importante comprobar que:

No se incluye en el envío de ningún artículo con aire comprimido, ya que estos elementos tienen prohibida su circulación porque suponen un peligro para la seguridad del transporte internacional. Y en el caso de bicicletas eléctricas, en los envíos internacionales, no es posible introducir las baterías (consideradas material peligroso) en la caja del Paq Bicicleta ni ningún otro equipaje.



Bicigrino

Otra opción es transportar la bicicleta a través de Bicigrino. También se transportan bicicletas desde Baleares, Canarias, Portugal y destinos internacionales. Ofertan un bono de transporte a través de la tienda virtual.