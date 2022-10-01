Consejos
Cómo alimentarse durante el camino
Preparación física
Recorrer cerca de 800 kilómetros durante un mes, día tras día, a priori parece un reto sólo alcanzab […]
La elección de la mochila
Merece la pena gastar dinero en una buena mochila. Es el caparazón del peregrino, la casa que lleva […]
Los albergues, el distintivo del Camino
Públicos, parroquiales o privados, los albergues de peregrinos son una más de las numerosas señas de […]
Una vez en marcha
Recorrer etapas largas y a buen ritmo los primeros días surte el mismo efecto que sacarse el carné d […]
Viajar con lo indispensable
Hacer la mochila es una de las tareas que más quebraderos de cabeza da a los peregrinos: ¿Qué meto? […]