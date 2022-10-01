Consellos
Como alimentarse durante o camiño
Preparación física
Percorrer preto de 800 quilómetros durante un mes, día tras día, a priori parece un reto só alcanzab […]
A elección da mochila
Merece a pena gastar diñeiro nunha boa mochila. É o caparazón do peregrino, a casa que leva ao lombo […]
Albérguelos, o distintivo do Camiño
Públicos, parroquiais ou privados, albérguelos de peregrinos son unha máis dos numerosos acenos de i […]
Unha vez en marcha
Percorrer etapas longas e a bo ritmo os primeiros días fornece o mesmo efecto que sacarse o carné de […]
Viaxar co indispensable
Facer a mochila é unha das tarefas que máis quebradizos de cabeza dá aos peregrinos: Que meto? Deixo […]
Planificación previa
A viaxe comeza no salón de casa. É útil documentarse sobre a ruta que se pretende realizar e elabora […]