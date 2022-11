Como alimentarse durante o camiño

É fundamental dedicar tempo suficiente a gozar dun almorzo completo que inclúa lácteos, cereais (cereais en copos, pan, torradas, pan de molde...), froita ou zume e complementos (manteiga ou margarina, queixo, fiambres, marmelada, mel, azucre, etc).

Posto que cada etapa se tarda en realizar unha media de 6 horas, convén que cada 60 ó 90 minutos tomémonos un breve descanso para beber e inxerir algo sólido que conteña hidratos de carbono, o que nos permitirá manter mellor o ritmo de exercicio, e sobre todo por dúas razóns fundamentais: evitar o desfalecemento e a deshidratación.

Durante o exercicio continuado, a auga é tan importante como os hidratos de carbono, sobre todo en días de moita calor e humidade. É un erro relativamente xeneralizado non beber auga nin antes nin durante o exercicio, así como esperar a ter sede ou fame para comezar a beber auga e tomar alimentos.

Camiñar co estómago cheo non é saudable. A comida máis importante do día hai que facela ao final da etapa e, si a xornada alárgase e é necesario comer de mesa durante a marcha, convén optar por un bocadillo ou un prato lixeiro de pasta ou verdura.

Así mesmo resulta fundamental a rehidratación unha vez concluída a etapa, incluíndo auga e hidratos de carbono; e si a transpiración (suor) foi importante será preciso, ademais de hidratar, repor os electrolitos perdidos.