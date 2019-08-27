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A elección da mochila
- A súa capacidade debería roldar entre os 40 e 50 litros. Canto máis grande sexa máis pesará en baleiro e máis a encheremos.
- Unha vez chea non debería superar o 10% do peso do camiñante que a porte. Por exemplo, unha persoa de 70 quilos deberá cargar unha mochila de entre 7 ou 8 quilos. Todo o peso que pase esta cifra pasará factura en forma de sobrecargas ou contracturas musculares.
- As súas costuras deben ser fortes, as hombreras acolchadas, con reforzo lumbar e correas axustables para a cintura e o peito. Debe contar cun sistema que permita a súa regulación segundo a altura de cada usuario. Non hai que ir á moda dos escolares e é fundamental axustar as correas de forma que o peso descanse sobre as costas e non tire dos ombreiros.
- Fúndaa impermeable é imprescindible para cubrila en días de choiva. Moitas xa a traen, pero algunhas non cumpren ben a súa función e calan rápido, así que ás veces interesa comprar unha aparte máis resistente.