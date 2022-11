Camiño Francés

O Camiño que une Saint Jean de Pied de Port (Donibane Garazi) con Santiago de Compostela é o eixo máis importante e popular das peregrinacións xacobeas.

Desde o descubrimento da tumba do Apóstolo Santiago en Compostela, no século IX, o Camiño de Santiago converteuse na máis importante ruta de peregrinación da Europa medieval. O paso dos innumerables peregrinos que, movidos pola súa fe, dirixíanse a Compostela desde todos os países europeos, serviu como punto de partida de todo un desenvolvemento artístico, social e económico que deixou as súas pegadas ao longo de todo o Camiño de Santiago. En 1993, Ano Xacobeo, prodúcese o resurgimiento peregrinal. A mestura de reto deportivo con relixiosidade, con procura do auténtico e dun mesmo, todo iso escoltado por estilos románicos e góticos, entre cabaleiros templarios e monxes benedictinos, entre haxas e trigos, entre castiñeiros e carvallos, entre lendas e milagres fan do Camiño de Santiago unha experiencia singular.