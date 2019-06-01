Os Albergues
Aquí dispós da listaxe de albergues do Camiño de Santiago organizada por camiños e etapas. Toda a información está en constante actualización.
Camiño Francés
O eixo máis importante e popular das peregrinacións xacobeas […]
Camiño Primitivo
Punto de partida para descubrir a senda do primeiro camiño c […]
Camiño do Norte
Vía antiga e prefirida polos reis europeos da Idade Media […]
Vía da prata
O camiño máis importante que parte desde o sur da península […]
Camiño Sanabrés
Calzada que comunica o centro da península co norte de Españ […]
Camiño Vasco
Eixo xacobeo fundamental e porta de entrada ao centro da pen […]
Camiño Portugués
O Camiño Portugués máis importante e segundo camiño con máis […]
Camiño Catalán por San Juan de la Peña
Camiño que parte de Montserrat e únese a outros ao seu paso […]
Camiño Baztanés
Itinerario que conflúe co Camiño Francés ás portas de Pamplo […]
Camiño Inglés
Ferrol e A Coruña, dúas alternativas para o comezo desta rut […]
Camiño de San Salvador
Ruta desde o Parador Nacional San Marcos de León e a Catedra […]
Epílogo a Fisterra e Muxía
Prolongación dos diferentes camiños desde Santiago hata Fist […]
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