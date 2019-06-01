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Os Albergues

Os Albergues

Aquí dispós da listaxe de albergues do Camiño de Santiago organizada por camiños e etapas. Toda a información está en constante actualización.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7

O eixo máis importante e popular das peregrinacións xacobeas […]

0 Albergues
Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4

Punto de partida para descubrir a senda do primeiro camiño c […]

131 Albergues
Camiño do Norte

Camiño do Norte

Etapas 32
km 814,7

Vía antiga e prefirida polos reis europeos da Idade Media […]

0 Albergues
Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6

O camiño máis importante que parte desde o sur da península […]

67 Albergues
Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7

Calzada que comunica o centro da península co norte de Españ […]

60 Albergues
Camiño Vasco

Camiño Vasco

Etapas 8
km 203,4

Eixo xacobeo fundamental e porta de entrada ao centro da pen […]

14 Albergues
Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8

O Camiño Portugués máis importante e segundo camiño con máis […]

0 Albergues
Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Camiño Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0

Camiño que parte de Montserrat e únese a outros ao seu paso […]

18 Albergues
Camiño Baztanés

Camiño Baztanés

Etapas 6
km 109,4

Itinerario que conflúe co Camiño Francés ás portas de Pamplo […]

20 Albergues
Camiño Inglés

Camiño Inglés

Etapas 7
km 155,2

Ferrol e A Coruña, dúas alternativas para o comezo desta rut […]

35 Albergues
Camiño de San Salvador

Camiño de San Salvador

Etapas 5
km 121,8

Ruta desde o Parador Nacional San Marcos de León e a Catedra […]

21 Albergues
Epílogo a Fisterra e Muxía

Epílogo a Fisterra e Muxía

Etapas 5
km 151,1

Prolongación dos diferentes camiños desde Santiago hata Fist […]

80 Albergues

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