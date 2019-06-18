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Selecciona unha etapa Etapa 1: Etapa de León a La Robla Etapa 2: Etapa de La Robla a Poladura da Terza Etapa 3: Etapa de Poladura da Terza a Pajares Etapa 4: Etapa de Pajares a Pola de Lena Etapa 5: Etapa de Pola de Lena a Oviedo